تحدي المهرات في «الأوكس الإنجليزي» اليوم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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ينطلق اليوم على مضمار «آبسوم» العريق بإنجلترا، مهرجان «الديربي الإنجليزي» بمشاركة نخبة من الخيول الإماراتية والأوروبية.

وستكون الأنظار متجهة في اليوم الأول نحو سباق «الأوكس الإنجليزي» المخصص للمهرات لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» بمشاركة 12 مهرة أبرزها «يلانغ يلانغ» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

وستمثل الإمارات في هذا الشوط «دانس سيكوانس» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

أمل كبير

وقال المدرب شارلي آبلبي: «كنا سعداء للغاية بما قدمته «دانس سيكوانس» وتبدو رائعة الآن حيث منحناها فترة استراحة قصيرة منذ سباق الـ «1000 جينيز الإنجليزي»، ولم تحصل على فرصة لالتقاط الأنفاس على أرضية كانت سريعة جداً بالنسبة لها».

وأضاف: «الأرضية في «آبسوم» يفترض أن تكون أكثر ملاءمة لها، على الرغم من أن زيادة المسافة تمثل علامة استفهام، ومع ذلك نتأمل أن تتمكن من تحمل المسافة، وإذا نجحت في ذلك، فمن الواضح أنه سيكون أمامها صيف مثير للاهتمام، تتجه للمشاركة في هذا السباق في حالة ممتازة، وتنطلق من بوابة معقولة هي الثانية ونتطلع إلى هذه المشاركة المرتقبة».

كما سيكون شوط «كورونيشن كب» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» محط أنظار محبي السباقات، إذ سيشهد مشاركة 5 خيول أبرزها «إيملي أبجون» بقيادة الفارس كيران شومارك وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، «لوكسمبورغ» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

المشاركات الإماراتية

وستكون بداية المشاركات الإماراتية في الأمسية، ابتداءً من الشوط الثاني لمسافة 1700 متر بمشاركة 16 خيلاً يتقدمها «المبهر» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس، فيما سيشهد الشوط الرابع لمسافة 2000 متر مشاركة «بولستر» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس بيير لويس جامين وإشراف المدرب كارل بيرك، «ليبرتي لاين» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم أيضاً بقيادة الفارس كليفورد لي وإشراف المدرب كارل بيرك.

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