طيران الإمارات وجودلفين.. رعاية جديدة 5 سنوات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت طيران الإمارات، وإسطبلات جودلفين، عن تجديد شراكة الرعاية 5 سنوات أخرى.

وترعى طيران الإمارات، وهي أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، فريق جودلفين منذ أكثر من 20 عاماً، وخلال هذه الفترة تم حمل الشعار الأزرق الشهير لجودلفين، متضمناً شعار طيران الإمارات، للفوز في عدد هائل من سباقات المستوى الأعلى.

وحققت خيول جودلفين ما يقارب الـ 9 آلاف فوز في جميع أنحاء العالم، من ضمنها أكثر من 400 منها تحققت على مستوى سباقات الفئة الأولى، وتوج الفريق ببطولة الملاك في مناسبات عدة.

ويمتد دعم طيران الإمارات طويل الأمد لتطور سباقات الخيل في دبي وحول العالم من رعايتها لكأس دبي العالمي، وسباقات أخرى على روزنامة سباقات الخيول المهجنة الأصيلة، وإسطبلات جودلفين التي تخرج منها بعضاً من أفضل الخيول والفرسان في العالم، ما يعزز التزامها بدعم أفضل رياضات سباقات الخيل حول العالم.

وقال بطرس بطرس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية: «يجسد جودلفين شغف دبي بسباقات الخيل، ويسعدنا أن شراكتنا مع الفريق الأزرق ساهمت في تحويل إسطبلات جودلفين، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، إلى واحد من أقوى فرق سباقات الخيل في العالم، ونجح في استقطاب انتباه الملايين من عشاق السباقات في جميع أنحاء العالم، ونحن فخورون للغاية بظهور العلامة التجارية لطيران الإمارات عبر جميع الانتصارات الكبرى التي يحققها فريق جودلفين، ونشعر بإثارة للارتقاء إلى آفاق أرحب تأخذنا إليها شراكتنا مع جودلفين على مدى السنوات الخمس المقبلة».

بدوره قال هيو أندرسون، مدير عام جودلفين في دبي والمملكة المتحدة: «نحن سعداء بمواصلة شراكتنا الطويلة وعلاقتنا الناجحة مع طيران الإمارات، من الملائم جداً أن يرتبط الفريق المحلي لدبي ممثلاً في جودلفين، مع مثل هذه الناقلة العملاقة الناجحة طيران الإمارات، ونتطلع لمواصلة العمل معاً فيما تنتقل العلامتان من قوة إلى قوة».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز