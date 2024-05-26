«فولين آنجل» تخطف الأضواء في الـ «1000 جينيز الإيرلندي»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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توجت «فولين آنجل» بلقب سباق الـ «1000 جينيز الإيرلندي» المخصص للمهرات ولمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، الذي أقيم على مضمار «ذا كرا» في إيرلندا، بقيادة الفارس دانيال تودهوب وإشراف المدرب كارل بيرك، مسجلة زمناً قدره 1.40.84 دقيقة وبفارق طولين وثلاثة أرباع الطول عن «أ ليلك رولا» بقيادة الفارس كولن كين وإشراف المدرب بادي تومي.

جولد كب

كما ظفر «وايت بيرش» بلقب شوط «جولد كب» لمسافة 2100 متر «الفئة الأولى»، بقيادة الفارس كولن كين وإشراف المدرب جون جوزيف ميرفي، مسجلاً زمناً قدره 2.11.61 دقيقة وبفارق 3 أطوال عن «أوغست رودان» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

لانواديس ستيكس

وحققت «أوشن جويل» لقب «لانواديس ستد ستيكس» المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية»، بقيادة الفارس وليام جيمس لي وإشراف المدرب ويلي ماكريري، مسجلة زمناً قدره 1.40.93 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «جولدانا» بقيادة الفارس ديكلان ماكدونو وإشراف المدرب جوزيف باتريك أوبراين.

جالينول ستيكس

واقتنص «تشيف ليتل روك» لقب شوط «جالينول ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الثالثة»، بقيادة الفارس واين لوردان وإشراف المدرب آيدين أوبراين، مسجلاً زمناً قدره 2.08.23 دقيقة وبفارق 3 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «سترومبرج» بقيادة الفارس ديلان براون ماكموناجل وإشراف المدرب جوزيف باتريك أوبراين.

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