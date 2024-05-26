«ريبلز رومانس» لجودلفين يكتب التاريخ في هونغ كونغ

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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توج «ريبلز رومانس» لجودلفين بلقب سباق «شامبيونز آند شاتر كب» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» الذي أقيم على مضمار «شاتين» في هونغ كونغ، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 2.25.62 دقيقة وبفارق طولين عن «فايف جي باتش» بقيادة الفارس برينتون أفدولا وإشراف المدرب أنطوني دا كروز. وجاء في المركز الثالث «لا سيتي بلانش» بقيادة الفارس ماثيو تشادويك وإشراف المدرب أنطوني دا كروز.

إنجاز تاريخي

ويعد هذا الإنجاز التاريخي هو الأول لفريق جودلفين في هذا السباق، كما أصبح «ريبلز رومانس» أول بطل دولي يحقق اللقب.

ويأتي هذا الانتصار عقب الإنجازات الكبيرة التي حققها البطل هذا العام، كان أبرزها على الإطلاق الفوز بلقب «لونجين دبي شيماء كلاسيك» لمسافة 2410 أمتار «الفئة الأولى» خلال أمسية كأس دبي العالمي شهر مارس الماضي، وتحقيق لقب «كأس سمو الأمير» لمسافة 2400 متر «الفئة الثالثة» الذي أقيم في ختام مهرجان «سيف سمو الأمير» في دولة قطر الشقيقة شهر فبراير الماضي.

إسطبل عالمي

وتقدم المدرب شارلي آبلبي بخالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على الإنجاز الجديد للإسطبل الأزرق الملكي قائلاً: لقد تم بناء مفهوم جودلفين بأكمله على أن يكون إسطبلاً دولياً والمنافسة في السباقات الرفيعة كما هو الحال اليوم، هونغ كونغ هي واحدة من قمم السباقات ويجب أن يكون لديك الحصان المناسب، الكثير من الناس حاولوا مع خيول جيدة ولم تكن جيدة بما فيه الكفاية، لذلك فإن ذلك يظهر مدى قوة وعمق السباقات هنا.

وأضاف: شارك «ريبلز رومانس» في أمريكا وقطر ودبي وألمانيا والآن هونغ كونغ، والتي كانت دائماً ضمن أهدافنا، يسعدني أن يكون لدينا الحصان المناسب للفوز هنا، لقد جئنا إلى هنا مع «ريبلز رومانس» الذي شعرنا بأننا سنكون منافسين معه، نأمل أن نبحث عن الخيول المناسبة للعودة في المستقبل القريب، إنها دائماً ما تكون تجربة رائعة أن تغادر مع فائز، لأن ذلك يشجعك على العودة مرة أخرى.

إنجاز جديد

ومن جانب آخر، اقتنص «ليجند أوف تايم» لجودلفين لقب «بينين ريدج ستيكس» لمسافة 1800 متر «الفئة الثانية» الذي أقيم على مضمار «أكدودكت» بالولايات المتحدة الأمريكية، بقيادة الفارس جويل روزاريو وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.47.73 دقيقة وبفارق رأس عن «وايت بالومينو» بقيادة الفارس فلافيان برات وإشراف المدرب تشاد براون.

وحل ثالثاً «رويال ماجستي» بقيادة الفارس جونيور ألفارادو وإشراف المدرب وليام موت.

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