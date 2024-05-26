«ريبلز رومانس» لجودلفين يستهدف «شامبيونز آند شاتر كب» في هونغ كونغ

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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يستهدف «ريبلز رومانس» لجودلفين اليوم، سباق «شامبيونز آند شاتر كب» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» الذي سيقام على مضمار «شاتين» في هونغ كونغ، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وتأتي هذه المشاركة عقب الإنجازات الكبيرة التي حققها البطل هذا العام، كان أبرزها على الإطلاق الفوز بلقب «لونجين دبي شيماء كلاسيك» لمسافة 2410 أمتار «الفئة الأولى» خلال أمسية كأس دبي العالمي شهر مارس الماضي، وتحقيق لقب «كأس سمو الأمير» لمسافة 2400 متر «الفئة الثالثة» الذي أقيم في ختام مهرجان «سيف سمو الأمير» في دولة قطر الشقيقة شهر فبراير الماضي.

جاهزية تامة

وقال المدرب شارلي آبلبي: تعامل «ريبلز رومانس» مع رحلة السفر إلى هونغ كونغ بشكل جيد والجميع هناك سعداء به، جميعنا يعلم ما يمكنه القيام به ونأمل أن تكون الأرضية ملائمة له، على الرغم من أن التوقعات تشير إلى هطول بعض الأمطار، إذا ظهر «ريبلز رومانس» بنفس المستوى الذي رأيناه في مشاركاته القليلة الماضية، فسيكون من الصعب جداً هزيمته.

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