«روزاليون» يهدي الإمارات لقب «2000 جينيز الإيرلندي»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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توج «روزاليون» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بلقب سباق «2000 جينيز الإيرلندي» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» والذي أقيم في مضمار «ذا كرا» في إيرلندا.

وبقيادة الفارس شون ليفي، وإشراف المدرب ريتشارد هانون، مسجلاً زمناً قدره 1.29.20 دقيقة وبفارق رأس عن «حاتم» للشيخ عبدالله المالك الصباح، وبقيادة الفارس جيمي سبنسر، وإشراف المدرب ريتشارد هانون، وجاء في المركز الثالث «ريفر تيبر» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

اليوم الثاني

وستتواصل الإثارة اليوم مع سباق «1000 جينيز الإيرلندي» المخصص للمهرات ولمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، إذ تتصدر «أوبرا سينجر» الترشيحات بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، وستمثل الإمارات في هذا الشوط «كوين أوف ثندر» لجابر عبدالله بقيادة الفارس رونان ويلان وإشراف المدرب كين كوندون.

السباقات البريطانية

ومن جانب آخر، واصلت خيول الإمارات تألقها في المضامير الإنجليزية، إذ اقتنص «إنيشرين» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم لقب سباق «جاك بيري هاوس ساندي لين ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثانية»،.

والذي أقيم في مضمار «هايدوك»، بقيادة الفارس توم إيفز وإشراف المدرب كيفن ريان، كما ظفر «ميدان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بلقب سباق «كاكد هات ستيكس» لمسافة 2200 متر «قوائم»، والذي أقيم في مضمار «جوودوود»، بقيادة الفارس هاري ديفيز وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد.

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