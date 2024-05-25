7 خيول تتنافس غداً على "كأس الوثبة" في إيطاليا

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

يحتضن “مضمار كابنيللي ” بالعاصمة الإيطالية روما يوم غدٍ “الأحد” سباق كأس الوثبة "ستاليونز" ضمن فعاليات النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1700 متر وذلك للخيول العربية الأصيلة في عمر 3 سنوات بمشاركة 7 خيول.

تتصدر التوقعات "فرح اتش سي ام" بقيادة مانويل بوركو، و"فلاي ديزرت" بقيادة فرانسيسكو ديتوري، وكلاهما لفالنتيسي دوجز للخيول بإشراف المدرب ستيفانو ميتيني.

ويشارك المالك جاكيولي سانتيني جيوليلمو بالمهرة "فرح داجوبيو" بقيادة أندريا فيلي وإشراف المدربة كاميليا تراباسي، ويمثل المهر "فيسبروي" المالكة كلوديا دي كابريلا، بإشراف ماسميلانو ناردوزي، وقيادة الفارس جيرمانو مارسيللي إلى جانب المهرة "فونتانا أونا" لمالكها ومدربها ليفيو بيجيوني، وقيادة جيولي جنجوي، والمهر "فوريليج" لكوستانو سالاريس، بقيادة ريكاردو لاكوبيني، والمهر "كنجدوم" بإشراف كريستيان ميتيني، وقيادة جيوسيبي أريكوفيتش.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز