خيول الإمارات تخطف الأضواء في مضمار «سانداون» بإنجلترا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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خطفت خيول الإمارات الأضواء في السباقات التي أقيمت على مضمار «سانداون» بإنجلترا، إذ ظفر «رويال رايم» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بلقب شوط «تشيمور فارم برجدير جيرارد ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الثالثة»، بقيادة الفارس كليفورد لي، وإشراف المدرب كارل بيرك، مسجلاً زمناً قدره 2.10.70 دقيقة وبفارق طول عن «سرتن لاد» بقيادة الفارس جورج باس وإشراف المدرب جاك شانون.

كما اقتنص «المقام» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب شوط «تشيمور فارم هيرن ستيكس» لمسافة 1600 متر «قوائم»، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب إد ووكر، مسجلاً زمناً قدره 1.46.07 دقيقة وبفارق 3 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «كيكولي» لـ«جودمونت» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب هاري تشارلتون.

ومن جانب آخر، يطمح وصيف الـ «2000 جينيز الإنجليزي» «روزاليون» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، إلى مواجهة الكبار في سباق الـ «2000 جينيز الإيرلندي» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» الذي سيقام على مضمار «ذا كرا» في إيرلندا، بقيادة الفارس شون ليفي، وإشراف المدرب ريتشارد هانون.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، سيسعى «ليجند أوف تايم» لجودلفين إلى تحقيق لقب «بينين ريدج ستيكس» لمسافة 1800 متر «الفئة الثانية» الذي سيقام على مضمار «أكدودكت» بقيادة الفارس جويل روزاريو وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وقال المدرب شارلي آبلبي: «من المأمول أن يكون «ليجند أوف تايم» قد اكتسب خبرة قيمة في أسلوب السباقات الأمريكية من خلال مشاركته السابقة في «أمريكان تيرف ستيكس»، لقد تسابق بحماس شديد في ذلك اليوم وأعتقد أن الأجواء المحيطة بالسباق أثرت عليه قليلاً».

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