خيول الإمارات تطمح للتألق في مضمار «سانداون» بإنجلترا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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تخوض خيول الإمارات اليوم تحدي سباقات مضمار «سانداون» بإنجلترا، إذ سيشارك «شيسبيس» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد في شوط «هنري الثاني ستيكس» لمسافة 3200 متر «الفئة الثالثة»، وهو يعد أحد السباقات التحضيرية لـ «جولد كب» الذي سيقام الشهر المقبل ضمن مهرجان «رويال آسكوت».

وقال المدرب سايمون كريسفورد: «نشعر بارتياح كبير تجاه تطور أداء «شيسبيس» منذ ظهوره في «نيوبري» ونأمل أن يناسبه الارتقاء إلى مسافة ميلين للمرة الأولى».

وسيشهد شوط «تشيمور فارم برجدير جيرارد ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الثالثة»، مشاركة «رويال رايم» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس كليفورد لي، وإشراف المدرب كارل بيرك.

كما سيشارك «هاوايين» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم في شوط «أوربتال ناشيونال ستيكس» لمسافة 1000 متر «قوائم»، بقيادة الفارس شون ليفي وإشراف المدرب ريتشارد هانون، فيما سيشهد شوط «تشيمور فارم هيرن ستيكس» لمسافة 1600 متر «قوائم» مشاركة «ريماد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس، «المقام» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم أيضاً بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب إد ووكر،«آيس ماكس» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس كليفورد لي، وإشراف المدرب كارل بيرك.

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