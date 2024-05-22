«قفز الحواجز» يشارك في كأس الأمم بإيطاليا استعداداً لأولمبياد باريس

المصدر: روما - وام

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يشارك منتخب الفروسية لقفز الحواجز في كأس الأمم فئة الخمس نجوم التي تنطلق اليوم وتستمر حتى 26 مايو الجاري بالعاصمة الإيطالية روما، ضمن استعداداته في معسكر إيطاليا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

يقام معسكر الإعداد في إيطاليا بدعم ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع.

وتجرى اليوم عملية الفحص البيطري للخيول المشاركة في كأس الأمم، تمهيداً لانطلاق المنافسات غداً الخميس.

وشهدت الفترة السابقة مشاركة المنتخب في منافسات كأس الأمم في «جورلا مينور» فئة الثلاث نجوم من 25 إلى 28 أبريل الماضي، ثم بطولة «مونتي فالكو» فئة الأربع نجوم من 1 إلى 5 مايو الحالي، وأخيراً بطولة «مونتي فالكو» فئة الأربع نجوم من 8 إلى 12 مايو الجاري أيضاً.

وأكد الفارس عمر المرزوقي، الفائز بشوط الجائزة الكبرى الأسبوع الماضي، في بطولة «مونتي فالكو» فئة الأربع نجوم مع الجواد «إنجوي دو لامور»، أن كأس الأمم المقررة في روما تعد التحدي المهم الذي ينتظرهم في مرحلة الإعداد الحالية، بما تمثله من قيمة تنافسية كبيرة بين المنتخبات المشاركة، وأفضل الخيل والفرسان، خصوصاً أن الاحتكاك في هذه المنافسة يحمل كثيراً من المؤشرات المهمة قبل الأولمبياد.

وأشاد المرزوقي بمستوى الجواد «إنجوي دو لامور» في بطولة مونتي فالكو.

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