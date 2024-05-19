«اودينس» يفاجئ الجميع في «لوكينج ستيكس»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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فجر «اودينس» مفاجأة من العيار الثقيل، باقتناصه لقب سباق «الشقب لوكينج ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، الذي أقيم على مضمار «نيوبري» بإنجلترا، بقيادة الفارس روبرت هافلين، وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن.

كما شهدت الأمسية تألق خيول الإمارات، إذ حقق «آيليت ستيس» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم لقب شوط «كارنارفون ستيكس» لمسافة 1200 متر «قوائم»، بقيادة الفارس كليفورد لي، وإشراف المدرب كارل بيرك، فيما أضافت «دايموند رين» لجودلفين الانتصار الثاني، باقتناصها لقب شوط «هاراس دي بوكيتوت ترايل ستيكس» المخصص للمهرات لمسافة 2000 متر «قوائم»، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

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