«جيافيلوتو» يحتفظ بلقب «يوركشاير كب ستيكس»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفظ «جيافيلوتو» بلقب «يوركشاير كب ستيكس» لمسافة 2800 متر «الفئة الثانية»، في ختام مهرجان «دانتي»، الذي أقيم على مضمار «يورك» بإنجلترا، بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب ماركو بوتي.

ويأتي هذا الفوز عقب مشاركته في «كأس دبي الذهبي»، خلال أمسية كأس دبي العالمي شهر مارس الماضي، والذي حل خلالها في المركز الخامس.

كما شهدت الأمسية تألق خيول الإمارات، إذ اقتنصت «ديفوتد كوين» لجودلفين لقب «مايكل سيلي ميموريال ستيكس» المخصص للمهرات لمسافة 1600 متر «قوائم»، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، فيما حقق «بوتنكل» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم لقب الشوط الثاني لمسافة 2100 متر بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب روجر فاريان.

سباقات اليوم

من جانب آخر، ينطلق اليوم على مضمار «نيوبري» بإنجلترا سباق «الشقب لوكينج ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، بمشاركة 11 خيلاً، أبرزها «انسبايرال» بقيادة الفارس كيران شومارك وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، «بيج روك» بقيادة الفارس أوريليان ليميتر وإشراف المدرب ماوريتسيو جوارنييري.

وسيمثل في الإمارات في هذا الشوط «ريل ورلد» لجودلفين بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، «هاي رويال» لجابر عبد الله بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب كيفن ريان.

آستون بارك

وسيشهد شوط «آستون بارك ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثالثة»، مشاركة 9 خيول، أبرزها «كينج أوف كونكويست» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «فلاينج أونرز» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «بولستر» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس كليفورد لي، وإشراف المدرب كارل بيرك.

كارنارفون ستيكس

يشارك في شوط «كارنارفون ستيكس» لمسافة 1200 متر «قوائم»، 14 خيلاً أبرزها «آيليت ستيس» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس كليفورد لي، وإشراف المدرب كارل بيرك، «دان شارجر» لسيف محمد الكتبي وإلين بيرك بقيادة الفارس بيير لويس جامين وإشراف المدرب كارل بيرك، «أكشن بوينت» لسالم راشد بن غدير بقيادة الفارس لوك موريس وإشراف المدرب آرتشي واتسون.

هاراس دي بوكيتوت

سيشهد شوط «هاراس دي بوكيتوت ترايل ستيكس» المخصص للمهرات لمسافة 2000 متر «قوائم»، مشاركة «دايموند رين» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «إيجابية» لـ «الإمارات بارك» بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب روجر فاريان.

السباقات الأمريكية

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، سوف تكون الأنظار متجهة نحو سباق «بريكنيس ستيكس» ثاني سباقات التاج الثلاثي الأمريكي لمسافة 1900 متر «الفئة الأولى» الذي سيقام على مضمار «بيمليكو» ، بمشاركة 8 خيول أبرزها «ميستك دان» بطل «ديربي كنتاكي» بقيادة الفارس براين هيرنانديز، وإشراف المدرب كينيث ماكبيك.

وستشهد الأمسية مشاركة «بريفالنس» لجودلفين في سباق «ميريلاند سبرنت» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» بقيادة الفارس إيراد أورتيز وإشراف المدرب بريندان والش.

كما سيشارك «بولد آكت» لجودلفين في سباق «لويفيل ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثالثة» الذي سيقام على مضمار «شيرشل دوانز» ، بقيادة الفارس فلوران جيروكس وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

خيبة أمل

من جهة أخرى، أعلن فريق جودلفين عن انسحاب «أرابيان كراون» من سباق «الديربي الإنجليزي» الذي سيقام الشهر القادم بسبب تعرضه للإصابة. وأضاف البيان الصادر من الإسطبل الأزرق الملكي أن البطل سوف يعود إلى السباقات في أواخر الصيف الحالي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز