«إيكنومكس» يتوج بطلاً لـ«دبي دانتي ستيكس»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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توج «إيكنومكس» للشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة بلقب سباق «دبي دانتي ستيكس» لمسافة 2100 متر «الفئة الثانية»، في اليوم الثاني لمهرجان «دانتي»، الذي أقيم على مضمار «يورك» بإنجلترا، بقيادة الفارس توم ماركواند، وإشراف المدرب وليام هاجس، مسجلاً زمناً قدره 2.09.30 دقيقة وبفارق 6 أطوال عن «انشينت ويزدوم» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي. وجاء في المركز الثالث «وور رومز» بقيادة الفارس جيم كراولي، وإشراف المدرب أوين بوروز.

باقي الأشواط

كما ظفرت «بلوستكنج» لـ«جودمونت» بلقب «دبي ميدلتون ستيكس» لمسافة 2100 متر «الفئة الثانية»، بقيادة الفارس روسا ريان، وإشراف المدرب رالف بيكيت، فيما اقتنص «بيج إيفز» لقب «ويستو ستيكس» لمسافة 1000 متر «قوائم»، بقيادة الفارس توم ماركواند، وإشراف المدرب مايكل آبلبي.

وستتواصل الإثارة في اليوم الختامي للمهرجان، إذ ستتجه الأنظار نحو شوط «يوركشاير كب ستيكس» لمسافة 2800 متر «الفئة الثانية»، بمشاركة 7 خيول، أبرزها «تاور أوف لندن»، الذي توج في شهر مارس الماضي بلقب «كأس دبي الذهبي»، خلال أمسية كأس دبي العالمي، بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

وسيمثل الإمارات في هذا الشوط «نقيب» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي، وإشراف المدرب وليام هاجس.

مايكل سيلي

كما سيشهد شوط «مايكل سيلي ميموريال ستيكس» المخصص للمهرات لمسافة 1600 متر «قوائم»، مشاركة «ديفوتد كوين» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «زنجبيله» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم بقيادة الفارس اوشين ميرفي وإشراف المدرب روجر فاريان، «بولسينا» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب كيفن ريان، «برايت ثندر» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بقيادة كليفورد لي، وإشراف المدرب كارل بيرك.

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