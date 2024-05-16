«برنسيس تي» تخطف كأس الوثبة في بلجيكا

المصدر: بروكسل - البيان

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توجت الفرس «برنسيس تي» للمالك والمدرب جيرارد زوتليف، وقيادة الفارس كوب فاندربيك، بطلة لكأس الوثبة ستاليونز البالغ جائزته 5 آلاف يورو، أول أمس بمضمار وارجيم بمملكة بلجيكا، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتأتي إقامة المهرجان دعماً وتشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربي، والتي تعكس جوانب مضيئة من ثقافة دولة الإمارات وتراثها، تماشياً مع استراتيجية المهرجان.

وشهد السباق الذي أقيم لمسافة 1600 متر والبالغ جائزته 5 آلاف يورو، صراعاً مثيراً حتى خط النهاية انتهى بتقدم «برنسيس تي» بفارق عنق عن «خان دو نايل» لاوروس إيشباخر، وسجلت البطلة زمناً وقدره 1:52:32 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «تكس دي أي» ليوهان فرستربين.

عقب ختام السباق قامت نيللي فليبوت رئيس منظمة الخيول العربية الأصيلة في مملكة بلجيكا، بتتويج الأبطال الفائزين.

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