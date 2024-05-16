خيول الإمارات تستهدف «دبي دانتي ستيكس» اليوم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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تستهدف خيول الإمارات اليوم سباق «دبي دانتي ستيكس» لمسافة 2100 متر «الفئة الثانية»، الذي سيقام على مضمار «يورك» بإنجلترا.

وسيمثل الإمارات في هذا الشوط «انشينت ويزدوم» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «كافيار هايتس» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس كليفورد لي وإشراف المدرب كارل بيرك.

تحضيرات جيدة

وقال المدرب شارلي آبلبي: (لقد استمتع «انشينت ويزدوم» بتحضيرات جيدة، والانتقال لمسافة الميل وربع الميل، سيكون مناسباً له، الأرضية ستكون علامة استفهام، ونتمنى أن تهطل الأمطار، نعلم بأنه حصان يقدم أداء أفضل مع طراوة في الأرضية، لذلك سنكون مهتمين بمراقبة الأحوال الجوية قليلاً، إذا كانت الأرضية معتدلة ضاربة نحو اللين، فسوف نتطلع لرؤيته مشاركاً، لقد قضى فصل الشتاء بشكل جيد).

ميدلتون ستيكس

كما ستشارك «سفاير سيز» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، في شوط «دبي ميدلتون ستيكس» لمسافة 2100 متر «الفئة الثانية». وقال المدرب شارلي آبلبي: (حصلت «سفاير سيز» على استراحة قصيرة، بعد مشاركتها في دبي، وتبدو في حالة جيدة، وهي تستعد لهذا السباق).

سيشهد شوط «ويستو ستيكس» لمسافة 1000 متر «قوائم»، مشاركة «كيليان» للشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، بقيادة الفارسة هولي دويل وإشراف المدرب آرتشي واتسون.

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