مهرجان منصور بن زايد يشارك في ختام ملتقى فرساي الدولي

المصدر: باريس - البيان

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يشارك مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في ختام ملتقى فرساي الدولي، متحدثاً عن تطوير صناعة الخيول، وينظمه المعهد الفرنسي IFCE في الفترة من 1 مايو الجاري حتى اليوم، وبمشاركة نخبة من المتحدثين الدوليين في أوروبا والشرق الأوسط، والدول العربية.

ويمثل المهرجان في هذا الملتقى الدولي لارا صوايا، المديرة التنفيذية لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، متحدثةً عن دور المهرجان عبر تكريس أفضل الممارسات، وابتكار النهج العلمي لتطوير الخيول العربية الأصيلة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيس، ومبادلة الشريك الرسمي.

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