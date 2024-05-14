«الدوحة» تتوج بكأس رئيس الدولة للخيول في فرنسا

المصدر: باريس - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

حققت الجائزة الكبرى لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ 31 انطلاقة قوية في أولى جولاتها التي أقيمت أول من أمس على مضمار لونغ شامب الفرنسي في باريس، ضمن مهرجان سباقات الإمارات جينز الفرنسية العالمية.

وتحظى سلسلة سباقات الكأس الغالية برعاية واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، دعماً للملاك والمربين حول العالم وتعزيز تربية واقتناء الخيل العربي، للحفاظ على الإرث الأصيل، امتداداً لرؤية ونهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، كما أقيم الحدث بتنظيم اللجنة العليا المنظمة لسباقات الكأس الغالية بالتعاون مع الهيئة العليا لسباقات الخيل الفرنسية «فرانس جالوب».

وفازت الفرس (الدوحة) بعمر 5 سنوات للمالك الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني وبإشراف المدرب توماس فورسي وقيادة الفارس مايكل برزلونا بلقب سباق المحطة الفرنسية لكأس رئيس الدولة للخيول العربية للفئة الأولى الذي أقيم لمسافة 2000 متر عشبي للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، وشهد مشاركة نخبة مرابط الخيل العربي في فرنسا وأوروبا.

وجاء ثانياً الفرس «مُشرف» للمالك خليفة بن شعيل الكواري بإشراف المدرب توماس فورسي وبقيادة الفارس ماكسيم جايون، فيما حل ثالثاً الجواد «آر بي كينج ميكر» للمالك الإسطبلات الوطنية وبإشراف المدرب هلال العلوي وبقيادة الفارس كريستيان ديمورو.

تميز

وتوج المهر (متروبوليتان) بلقب الإمارات جينيز الفرنسي للمهور للفئة الأولى الذي أقيم لمسافة 1600 متر، على مضمار لونغ شامب وذلك بإشراف المدرب ماريو باراتي وقيادة الفارس أليكسيس بوشين. وبلغ مجموع جوائز السباق 650 ألف يورو، وأقيم برعاية كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة.

وحل بالمرتبة الثانية دانسينج جيمني (كاميلوت x ليدي اديلايد)، فيما جاء في المركز الثالث الكانتور ( نيو بي x بيانكا دي ميديشي).

وحصدت المهرة «روحية» لقب الإمارات جينيز الفرنسي للمهرات للفئة الأولى الذي أقيم لمسافة 1600 متر في مضمار لونغ شامب، بإشراف المدرب فرانسيس هينري جرافارد وقيادة الفارس ماكسيم جايون وتبلغ مجموع جوائز الشوط 550 ألف يورو، ويقام برعاية كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة.

وحل بالمرتبة الثانية كاتماندو في حين جاءت بالمرتبة الثالثة فيسبرتيليو.

حضر السباق وشارك في تتويج الفائزين الأبطال علي عبد الله آل علي المندوب الدائم للدولة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وفيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية.

وتوجه فيصل الرحماني بالتهنئة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بمناسبة النجاح الكبير للجائزة الكبرى لسلسلة سباقات الكأس الغالية وسباقات الجينيز الفرنسي الذي يقام برعاية الإمارات والكأس الغالية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز