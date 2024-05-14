«بالومبينا» بطل كأس الوثبة بإسبانيا

المصدر: مدريد - البيان

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توج الجواد «بالومبينا دو لانس» لشان دا ماتنزا، بإشراف هيكتور دومينجويز، وقيادة روبرتو كارلوس سيلفا، بكأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1200 متر، الذي أقيم أول من أمس بمضمار دو انتيلا بمقاطعة غاليشيا، بمملكة إسبانيا، بمشاركة (6) خيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، تنافست على جوائز مالية وقدرها 5 آلاف يورو برعاية النسخة 16 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

دعم

وتقام سلسلة سباقات كأس «الوثبة ستاليونز» تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي وسباقاته، تماشياً مع استراتيجية المهرجان.

وجاء فوز «بالومبينا دو لانس» بشكل لافت إذ وبفارق بلغ 12 طولاً عن غريمه «سيول كي جينز» بقيادة نيديا بوريس، فيما جاء في المركز الثالث «ديا جي أي» بقيادة جي ليما.

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