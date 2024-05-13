برعاية منصور بن زايد.. كأس الإمارات العالمية لجمال الخيل العربية في فرنسا 1 يونيو

المصدر: أبوظبي - وام

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برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، تنطلق في الأول من يونيو المقبل منافسات البطولة الرابعة لكأس الإمارات العالمية لجمال الخيل العربية لموسم 2024 بميدان الفروسية، «لو جراند باركيه» بمدينة فاونتينبلو الفرنسية.

تعد البطولة هي الأولى ضمن سلسلة بطولات كأس الإمارات العالمية لجمال الخيل العربية في أوروبا، بالتزامن مع بطولة «مدينة الملوك لجمال الخيل».

وتم إطلاق كأس الإمارات العالمية لجمال الخيل في سبتمبر الماضي، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، وتشتمل على 10 بطولات تقام في دول من الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية بالتنسيق مع الجهات المعنية في تلك الدول، وخصصت لها جوائز مالية للفائزين بالمراكز الخمسة الأولى في كل جولة.

يعتبر «لو جراند باركيه» بمدينة فاونتينبلو، الذي يستضيف البطولة الرابعة لكأس الإمارات العالمية لجمال الخيل العربية، أحد أهم المواقع الخاصة بفعاليات الفروسية.

وشهد الموقع الأسطوري معظم أمجاد رياضة الفروسية في القرن العشرين، وتم تصنيفه أحد أجمل المواقع للمنافسات في أوروبا، وتبلغ مساحته 30 هكتاراً، بينما تبلغ طاقته الاستيعابية أكثر من 10 آلاف شخص، ولا يبعد كثيراً عن مطار أورلي.

وكانت البطولة الأولى لكأس الإمارات العالمية لموسم 2024 أقيمت في فبراير الماضي في أستراليا من خلال البطولة الأسترالية الدولية للخيل العربية 2024 بمتنزه ويلينجا بمنطقة باولي بوينت، بينما شهدت المنامة عاصمة البحرين البطولة الثانية، وأقيمت البطولة الثالثة في مدينة سكوتسديل الأمريكية.

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