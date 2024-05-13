«سيلفر نوت» لجودلفين نجم «مان أو وار ستيكس» بأمريكا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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توج «سيلفر نوت» لجودلفين بلقب «مان أو وار ستيكس» لمسافة 2200 متر «الفئة الثانية» الذي أقيم على مضمار «أكويداكت» بأمريكا، بقيادة الفارس فلافيان برات وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 2.13.80 دقيقة وبفارق 4 أطوال ونصف طول عن «اوهانا أونر» بقيادة الفارس كندريك كارموش وإشراف المدرب كلود ماكجوغي، وجاء في المركز الثالث «نيشنس برايد» لجودلفين بقيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

بطل مميز

وقال الفارس فلافيان برات: كانت النتيجة جيدة، دخل «سيلفر نوت» في أجواء السباق وتمكنت من التقدم خلف حصان جيد، لقد انطلقنا بشكل طيب وفي إيقاع جيد، أعتقد بأن الوتيرة كانت جيدة بالنسبة لـ«سيلفر نوت» الذي تمكن من الاسترخاء وهو حصان جيد، عندما طلبت منه استجاب بشكل جيد للغاية.

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