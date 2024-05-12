«متروبوليتان» و«روحية» نجوم «الجينيز الإماراتي الفرنسي»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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توج «متروبوليتان» بلقب الـ«2000 جينيز الإماراتي الفرنسي» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، الذي أقيم على مضمار «لونغشامب» العريق في فرنسا، بقيادة الفارس ألكسيس بوشين وإشراف المدرب ماريو باراتي، مسجلاً زمناً قدره 1.37.84 دقيقة وبفارق نصف طول «دانسج جيمناي» بقيادة الفارس ديلان براون ماكموناجل وإشراف المدرب روجر تيل.

وجاء في المركز الثالث «الكانتور» بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب اندريه فابر.

صراع المهرات

كما خطفت «روحية» لآغا خان لقب الـ«1000 جينيز الإماراتي الفرنسي» المخصص للمهرات لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، بقيادة الفارس ماكسيم جويون وإشراف المدرب فرانسيس هنري جرافارد، مسجلة زمناً قدره 1.35.99 دقيقة وبفارق رأس عن «كاتماندو» بقيادة الفارس شون ليفي وإشراف المدرب بريان ميهان.

وحلت ثالثاً «فيسبيرتيليو» بقيادة الفارس وليام جيمس لي وإشراف المدرب ويلي ماكريري.

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