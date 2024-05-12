برعاية منصور بن زايد.. رابع بطولات كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في ضيافة فاونتينبلو الفرنسية

المصدر: وام

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برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، تنطلق في الأول من يونيو المقبل منافسات البطولة الرابعة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية لموسم 2024 بميدان الفروسية لو جراند باركيه بمدينة فاونتينبلو الفرنسية.

تعد هذه البطولة الأولى ضمن سلسلة بطولات كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في أوروبا، بالتزامن مع بطولة "مدينة الملوك لجمال الخيل".

كان قد تم إطلاق كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل في سبتمبرالماضي، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، ويشتمل على 10 بطولات تقام في دول من الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية بالتنسيق مع الجهات المعنية في تلك الدول، وخصصت لها جوائز مالية للفائزين بالمراكز الخمسة الأولى في كل جولة.

يعتبر "لو جراند باركيه" بمدينة فاونتينبلو، الذي يستضيف البطولة الرابعة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، أحد أهم المواقع الخاصة بفعاليات الفروسية.

وشهد هذا الموقع الأسطوري معظم أمجاد رياضة الفروسية في القرن العشرين، وتم تصنيفه كأحد أجمل المواقع للمنافسات في أوروبا وتبلغ مساحته 30 هكتاراً، بينما تبلغ طاقته الاستيعابية أكثر من 10 آلاف شخص، ولا يبعد كثيرا عن مطار أورلي.

كانت البطولة الأولى لكأس الإمارات العالمي لموسم 2024، قد أقيمت فبراير الماضي في أستراليا من خلال البطولة الأسترالية الدولية للخيل العربية 2024 بمنتزه ويلينجا بمنطقة باولي بوينت، فيما شهدت مملكة البحرين البطولة الثانية التي أقيمت في العاصمة المنامة خلال الفترة من 14 إلى 16 مارس الجاري، في حين شهدت مدينة سكوتسديل الأمريكية البطولة الثالثة التي أقيمت بالتزامن مع كأس العالم للمربين في مارس الماضي.

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