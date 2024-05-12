الكأس الغالية للخيول العربية في فرنسا اليوم

المصدر: باريس - البيان

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يشهد مضمار لونغ شامب في العاصمة الفرنسية باريس اليوم انطلاقة سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ31.

وذلك في أولى محطاتها العالمية التي تقام ضمن سباقات الإمارات جينيز الفرنسية في إطار افتتاحية السباقات الكلاسيكية العريقة في فرنسا، ويشهد مشاركة نخبة الخيول والاسطبلات في السباق الأقوى، ويجمع لقاء الأقوياء نخبة الخيول الأبطال والاسطبلات في السباق الأقوى.

حيث يتنافس على لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية مجموعة من أفضل الخيول السريعة في السباق الذي يقام لمسافة 2000 متر ضمن الفئة الأولى والمخصص للأمهار والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، وبمجموع جوائز 100 ألف يورو وبمشاركة نخبة مرابط الخيل العربي في فرنسا وأوروبا.

وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، دعماً لخطط صناعة متطورة لسباقات الخيل العربية ومواصلة دعم الملاك والمربين حول العالم وتعزيز تربية واقتناء الخيل العربي، للحفاظ على الإرث الأصيل امتداداً لرؤية ونهج المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتقام السباقات بتنظيم اللجنة العليا المنظمة بالتعاون مع الهيئة العليا لسباقات الخيل الفرنسية «فرانس جالوب».

ويشهد الكرنفال الإماراتي الفرنسي إقامة 10 أشواط من ضمنها سباقان للجينيز للخيول المهجنة الأصيلة بجانب سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ويقف في صدارة المرشحين للظفر بالكأس الغالية، الجواد «آر بي كينج ميكر» للاسطبلات الوطنية، بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة (فئة1) في مضمار أبوظبي فبراير 2024.

ويخوض السباق بإشراف المدرب هلال العلوي وقيادة كريستيان ديمورو، كما تضم القائمة «مُشرف» للمالك خليفة بن شعيل الكواري بإشراف المدرب توماس فورسي وقيادة ماكسيم جايون، و«سقراط» للشيخ سعد بن سهيل بهوان المخيني، وتحت إشراف المدرب إيريك ديلوفا وقيادة أورتيز مندزابل، و«موارد» للشقب ريسينغ بإشراف المدرب جان دي ميول وقيادة كريستوف سوميلون.

و«الرفاع» لمحمد بن فهد العطية وبإشراف المدرب فرانسوا روهوت وقيادة ستيفان باسكييه. وتتضمن القائمة بطل سباق محطة بريطانيا للكأس الغالية العام الماضي الفرس «الدوحة» للشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني بإشراف المدرب توماس فورسي وقيادة مايكل برزلونا.

وتنطلق اليوم سباقات «الإمارات جينيز الفرنسية للأمهار والمهرات» للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الأولى،على مضمار لونغ شامب بمجموع جوائز مليون و200 ألف يورو، ومشاركة 28 من الأمهار والمهرات، وتقام برعاية كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة.

ويشهد سباق «الإمارات جينيز الفرنسي للأمهار» مشاركة 13 مهراً بعمر ثلاث سنوات لمسافة 1600 متر،وبجوائز هي الأغلى بقيمة 650 ألف يورو للفئة الأولى، كما تشارك 15 خيلاً في سباق المهرات لمسافة 1600 متر للفئة الأولى، بجوائز 550 ألف يورو.

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