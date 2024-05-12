عين جودلفين على لقب الـ«1000 جينيز الإماراتي الفرنسي» اليوم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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يطمح فريق جودلفين اليوم إلى تحقيق لقب الـ«1000 جينيز الإماراتي الفرنسي» المخصص للمهرات لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، الذي سيقام على مضمار «لونغشامب» العريق في فرنسا.

وسيمثل الإسطبل الأزرق الملكي في هذا الشوط «رومانتيك ستايل» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «روك إن سوينغ» بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب أندريه فابر.

حالة جيدة

وقال المدرب شارلي آبلبي: تتجه «رومانتيك ستايل» إلى هذا السباق وهي في حالة جيدة على خلفية فوزها بسباق «بري إمبرودانس»، لقد تحسنت بالتأكيد بعد ذلك السباق، ونأمل أن تتمكن من تحمل مسافة الميل، على الرغم من أن وقوعها بالبوابة 14 سيجعل الأمور أصعب قليلاً.

تحدٍ جديد

ومن جانب آخر، تشارك «فيرس برايد» لجودلفين في سباق «فيكتوريا مايل» المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، الذي سيقام على مضمار العاصمة اليابانية طوكيو، بقيادة الفارس كريستوف لومير، وإشراف المدرب ساكاي كونيدا.

وقال المدرب ساكاي كونيدا: الوتيرة تراجعت في جزء من سباق «ناكاياما هيمبا ستيكس» لذا فإن «فيرس برايد» بدأت في التقدم مبكراً، وربما كانت الرياح المعاكسة سبباً آخر في ضعف نتيجتها، كما أن المسافة (1.800 متر) ربما كانت طويلة جداً بالنسبة لها، ومع ذلك فإن نتيجتها كانت غير متوقعة أبداً.

وأضاف: أمضت الفرس فترة من الراحة في المزرعة، ثم بدأت الاستعداد لهذا السباق، وعادت إلى في بداية أبريل وسارت تدريباتها بسلاسة، وفي الأول من مايو وضعتها في مطاردة مع فرس أخرى وتمكنت من اللحاق بها وتجاوزها، وكانت تنتقل بشكل جيد وهي في حالة طيبة بالرغم من أن المشاركة هي الأولى لها بعد عودتها من استراحة.

وواصل قائلاً: كانت بنيتها ضعيفة نوعاً ما، لذلك تأخر ظهورها الأول في السباقات ولم تبدأ في النضوج إلا في العام الماضي، وعلى الرغم من أنها تبلغ من العمر ست سنوات الآن، أعتقد أنها لا تزال تتحسن، ومسافة 1600 متر في مضمار طوكيو ينبغي أن تكون مناسبة لها وأحسب أن لديها فرصة.

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