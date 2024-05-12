شرطة دبي تؤسس أول فريق لـ «التقاط الأوتاد» في الدولة

المصدر: دبي - وام

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أعلن مركز شرطة الخيالة بشرطة دبي، تأسيس فريق «فرسان التقاط الأوتاد»، ليكون بذلك أول فريق شُرطي في الدولة لرياضة «التقاط الأوتاد»، وهي واحدة من رياضات الفروسية المعترف بها رسمياً في العالم، وتعكس مستوى مهارات الفرسان وقدراتهم في التعامل بكفاءة عالية مع الخيول.

وقال اللواء الدكتور محمد عيسى العظب مدير مركز شرطة الخيالة بشرطة دبي، رئيس فريق فرسان التقاط الأوتاد، إن معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، يحرص على تطوير المورد البشري في مختلف المجالات والتخصصات، عبر البرامج التأهيلية المتقدمة، أو إشراكه في مختلف الرياضات التي تسهم في رفع مهاراته وكفاءته.

والتي بدورها تنعكس بشكل إيجابي على مستوى الأداء في العمل، الأمر الذي يصب في صالح تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان للمجتمع.

وأضاف: «نمتلك في مركز شرطة الخيالة منظومة متقدمة في هذا المجال، ونسعى بشكل مستمر للاستثمار الأمثل للمورد البشري، ليأتي تأسيس فريق فرسان التقاط الأوتاد، أداة ووسيلة لتطوير وضمان استدامة مستوى الحرفية العالية، والأداء المتميز لفرسان مركز شرطة الخيالة، كما أن الفريق سيعزز من ثقة الفرسان، ويسهم في تحفيزهم وتشجيعهم، ويتيح لهم المشاركة في البطولات المحلية والخارجية، ويخلق أجواء تنافسية بين الفرسان، للالتحاق بهذه الرياضة الاستعراضية».

من جانبه، قال النقيب راشد سالم الشامسي، رئيس قسم الخدمات الاجتماعية في مركز شرطة الخيالة، مشرف فريق فرسان التقاط الأوتاد: «يمتلك المركز إمكانات عديدة، ساهمت في إيجاد البيئة المناسبة لتأسيس الفريق، وتم فتح المجال أمام فرسان المركز الراغبين بالالتحاق بالفريق.

ومن ثم قمنا باختيار مجموعة وتأهيلها كنواة أساسية للفريق، عبر إعداد الميدان الخاص للتدريب لهذه الرياضة، وفق المعايير القياسية المعتمدة، ومن ثم تدريبهم وإشراك الخبرات التخصصية في تأهيلهم، من خلال استقطاب مدرب المنتخب الوطني لالتقاط الأوتاد، لتأهيلهم في هذه الرياضة الاستعراضية». وأضاف: بعد عملية التأهيل والتدريب، شاركنا مباشرة في مختلف البطولات، واستطاع الفريق تحقيق إنجازات قياسية، على الرغم من حداثته، حيث حقق المركز الأول في البطولة الوطنية في دبي.

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