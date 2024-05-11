«أريج ياس» تخطف أضواء كأس الوثبة في فرنسا

المصدر: فرنسا - البيان

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خطفت المهرة الناشئة «أريج» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الأضواء في سباق كأس الوثبة ستاليونز الذي أقيم اليوم بمضمار تاربس الفرنسي، بجائزة مالية قدرها 16 ألف يورو، برعاية النسخة الـ16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويقام المهرجان بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف تشجيع صغار الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا.

وتنافس في السباق، 12 مهرة من الخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فقط، لمسافة 2100 متر، وجاء حافلاً بالإثارة والتشويق، حيث ظلت الخيول بالقرب من بعضها البعض طوال مجريات السباق والكل يحاول أن يجد موقعاً للمناورة، وتحقيق الانطلاقة في الوقت المناسب.

وفي عمق المستقيم، انطلقت إلى الصدارة مجموعة من الخيول واختلط الحابل بالنابل، قبل أن تنشق الأرض من «أريج» التي سجلت سرعة فوق العادة لتخطف اللقب بفارق 3,5 أطوال عن «فالالا» لرينيه لور كوخ.

وسجلت البطلة «أريج» المنحدرة من نسل «داريا»، والفرس «نوف» زمناً قدره 2:18:70 دقيقة، فيما جاءت في المركز الثالث المهرة «دارية» للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلق أولى سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيس، ومبادلة الشريك الرسمي.

ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، وشركة فيولا، والاتحاد النسائي العام، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.

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