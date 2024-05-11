خيول جودلفين تستهدف لقب «مان أو وار ستيكس» بأمريكا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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تستهدف خيول جودلفين اليوم سباق «مان أو وار ستيكس» لمسافة 2200 متر «الفئة الثانية» الذي سيقام على مضمار «أكويداكت» بأمريكا.

وسيمثل الإسطبل الأزرق الملكي في السباق كل من «نيشنس برايد» بقيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري، «سيلفر نوت» بقيادة الفارس فلافيان برات، وهما بإشراف المدرب شارلي آبلبي.

المرشح الأقرب

وقال المدرب شارلي آبلبي: «سيشارك «نيشنس برايد» في هذا السباق عقب مشاركته المخيبة للآمال في البحرين، لكنه استمتع بفترة راحة جيدة منذ ذلك الحين، إنه المرشح الأقرب للفوز من بين المجموعة، شريطة أن يكون في أفضل حالاته، هذه المشاركة هي الأولى له هذا العام، لكن تحضيراته سارت بصورة جيدة ويبدو جاهزاً».

حالة طيبة

وأضاف: «عاد «سيلفر نوت» من سباق «إلكورن ستيكس» بحالة طيبة جداً، وكان رائعاً رؤيته يقدم أداء قوياً على مسافة أطول، ويتجه إلى هذا السباق وهو في حالة جيدة ونأمل أن يكون لدينا جوادان منافسان للغاية».

السباقات الإنجليزية

من جانب آخر، تسعى خيول الإمارات لمواصلة تألقها في المضامير الإنجليزية، إذ سيشهد شوط «لينجفيلد ديربي ترايل ستيكس» لمسافة 2300 متر«قوائم» الذي سيقام على مضمار «لينجفيلد»، ويعتبر أحد السباقات التحضيرية لـ «الديربي الإنجليزي»، مشاركة «ميدان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس هاري ديفيز وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد، «آرابيك ليجند» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس ديفيد بروبرت وإشراف المدرب كارل بيرك، «أمبريال سوفرين» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم أيضاً بقيادة الفارس كليفورد لي، وإشراف المدرب كارل بيرك.

كما ستشارك «سلسبيلا» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم في شوط «شارتويل ستيكس» المخصص للمهرات لمسافة 1400 متر «الفئة الثالثة»، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب روجر فاريان.

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