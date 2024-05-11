احتفالية رياضية وطنية بيوم العمال العالمي في قلب «ميدان»

المصدر: دبي - البيان

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نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي واللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي سباق جري العمال لمسافة 3 كيلومترات، الذي أقيم في مضمار ميدان في إطار الفعاليات الاحتفالية التي تقام في مختلف أرجاء الدولة بشكل عام ودبي بشكل خاص بمناسبة اليوم العالمي للعمال بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.

وحضر فعاليات السباق اللواء عبيد مهير بن سرور رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي وخليل إبراهيم الخوري وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية - وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومحسن علي سعيد النسي وكيل وزارة مساعد لشؤون التفتيش – وزارة الموارد البشرية والتوطين، وعمر مطر بن مزينة وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل.

وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، واللواء علي عجيف الزعابي مساعد المدير العام لقطاع الرقابة التنظيمية والحوكمة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي.

وبعد ختام الفعالية تم تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في السباق، كما تم توزيع الهدايا التذكارية على المشاركين، بحضور عدد من قيادات الوزارة ومجلس دبي الرياضي.

وتم أثناء الحدث توزيع الميدالية المخصصة لأبطال الصف الأول التي أصدرها مجلس دبي الرياضي لتكريم الهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة التي تقدم خدمات للمجتمع، حيث تم منح الميدالية إلى شرطة دبي، هيئة الطرق والمواصلات بدبي، بلدية دبي، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، شركة دلسكو، شركة دزرت جروب، وميدان.

تأكيد

وأكد خليل الخوري «حرص الوزارة على مشاركة القوى العاملة في جميع المناسبات والاحتفالات ومنها احتفالات يوم العمال العالمي تقديراً لدورهم وعطائهم في سوق العمل»، مشيداً بتعاون مجلس دبي الرياضي في تنظيم فعالية الماراثون.

وأشار إلى أن الفعاليات الاحتفالية التي تنظمها الوزارة بهذه المناسبة العالمية بالتعاون مع شركائها من شأنها التأكيد على قيمة العمل في دولة الإمارات وتوجيه الشكر لكل من يؤدي عملاً يسهم من خلاله في تطور ورفعة الإمارات التي تستضيف على أرضها أكثر من 200 جنسية تعمل وتعيش في ضوء تماسك مجتمعي تسوده قيم التراحم والتسامح.

وتحول السباق إلى ملتقى مئات العمال من مختلف الشركات الذين خاضوا المنافسات بحماس وعاشوا أجواء من المرح والسعادة، وشهدت الفعاليات تنظيم مسابقة لشد الحبل وفقرات للياقة البدنية، وتم توزيع هدايا وجوائز قيمة لكل المشاركين في الفعاليات.

ويعد هذا السباق إضافة لقائمة الفعاليات السنوية التي تقام في دبي ويستهدف فئة مهمة في المجتمع وهي فئة العمال من كل المؤسسات والشركات تقديراً لدورهم الكبير في بناء الوطن.

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