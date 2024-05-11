8 مهرات في «كأس الوثبة» بالبرازيل اليوم

المصدر: ساو باولو - البيان

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يستضيف مضمار سيداد جارديم، في نادي الجوكي كلوب في ساو باولو بالبرازيل، اليوم، فعاليات سباق كأس الوثبة ستاليونز ـ جائزة بول جميل صليبا، للخيول العربية الأصيلة، برعاية النسخة السادسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية.

ويجتذب كأس الوثبة، لمسافة 1400 متر، (8) من المهرات في سن ثلاث سنوات فما فوق على المضمار العشبي، تتصدرها «آر جي كاليفا» الفائزة في آخر مشاركة، وغريمتها «آر جي إيرا»، وجميع هذه الخيول بإشراف المدرب إي بيتروسنسكاي، ويدفع المدرب الـ كوينتانا بالخيول «أولمبيكا راش»، و«هولندا راش»، و«سيرافينا راش»، و«فلوريدا راش»، و«فيفانا راش»، و«اومارا راش».

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