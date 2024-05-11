راشد بن دلموك: ثقة فارس العرب تتطلب منا المزيد من الأفكار والخطط لاستدامة النجاحات

المصدر: دبي - البيان

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تقدم الشيخ راشد بن دلموك بن جمعة آل مكتوم، بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بعد تجديد تكليفه برئاسة مجلس إدارة نادي دبي للفروسية.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد أصدر بصفته حاكماً لإمارة دبي القرار رقم (25) لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، برئاسة الشيخ راشد بن دلموك بن جمعة آل مكتوم، وعضوية خليفة ثاني بن عبود الفلاسي ومدير عام النادي.

هدف

وقال الشيخ راشد بن دلموك، إن ثقة فارس العرب تتطلب منا المزيد من الأفكار والخطط التي تجعلنا نحافظ على المكتسبات واستدامة النجاحات التي تجعلها حاضرة في مختلف رياضات الفروسية المختلفة، ورائدة في سباقات القدرة.

وذلك بتضافر جهود فريق العمل. وأضاف، إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، السديدة ودعمه الكبير أسهما في الإنجازات التي تحققت، وذلك لأن سموه فارس حقق أرفع البطولات على مستوى العالم، وقائد موجه للأفراد والفرق إلى منصات التتويج.

بنية تحتية

وقال الشيخ راشد بن دلموك: «بحمدالله نملك في دبي أفضل البنى التحتية للفروسية خاصة في مجال سباقات القدرة، مما جعل سباقاتنا الأفضل في العالم عبر نخبة مميزة من الفرسان والمدربين المواطنين الذين يتربعون على عرش هذه الرياضة من خلال الإنجازات التي تحققت».

شكر وتقدير

وتوجه د. محمد عيسى العظب، المدير العام - عضو مجلس الإدارة لنادي دبي للفروسية بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على الثقة الغالية وتجديد تكليفه مديراً عاماً للنادي.

إشادة

وأشاد العظب بفريق العمل في نادي دبي للفروسية برئاسة الشيخ راشد بن دلموك بن جمعة آل مكتوم، وعضوية خليفة ثاني بن عبود الفلاسي والأداء خلال المواسم الماضية. وقال، إن الفترة المقبلة تتطلب المزيد من الجهود من فريق العمل بالنادي للمحافظة على المكانة الرفيعة التي حققتها دبي ودولة الإمارات في سباقات وأنشطة الفروسية المختلفة.

أنشطة

وينظم نادي دبي للفروسية مجموعة من رياضات الفروسية بمشاركة الفرسان المواطنين والعالميين في أنشطة القدرة والتحمل، والترويض وقفز الحواجز، وغيرها من الأنشطة. وتعتبر مدينة دبي الدولية للقدرة بجانب مركز الإمارات للفروسية مسرحاً لهذه الأنشطة خلال فترة الشتاء. كما يعتبر نادي دبي للفروسية داعماً وراعياً للكثير من أنشطة الفروسية الرفيعة في مختلف دول العالم.

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