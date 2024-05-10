راشد بن دلموك: دبي تمتلك أفضل البنى التحتية للفروسية

المصدر: وام

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أكد الشيخ راشد بن دلموك بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية أن دبي تمتلك أفضل البنى التحتية للفروسية، خاصة في مجال سباقات القدرة، ما جعل سباقاتنا الأفضل في العالم عبر نخبة مميزة من الفرسان والمدربين المواطنين الذين يتربعون على عرش هذه الرياضة.

وقال الشيخ راشد بن دلموك " ثقة القيادة الرشيدة تتطلب منا المزيد من المبادرات والأفكار والخطط للحفاظ على المكتسبات واستدامة النجاحات لضمان الريادة في مختلف رياضات الفروسية، وسباقات القدرة، وذلك من خلال تضافر جهود فريق العمل".

من جانبه أكد الدكتور محمد عيسى العظب، المدير العام - عضو مجلس إدارة النادي، أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الجهد من فريق العمل بالنادي للمحافظة على المكانة الرفيعة التي حققتها دبي ودولة الإمارات في سباقات وأنشطة الفروسية المختلفة.

وينظم نادي دبي للفروسية، مجموعة من رياضات الفروسية بمشاركة الفرسان المواطنين والعالميين في أنشطة القدرة والتحمل، والترويض وقفز الحواجز، وغيرها من الفعاليات.

وتعد مدينة دبي الدولية للقدرة بجانب مركز الإمارات للفروسية مسرحاً لهذه الأنشطة خلال فترة الشتاء، كما يعتبر نادي دبي للفروسية داعماً وراعياً للكثير من أنشطة الفروسية الرفيعة في مختلف دول العالم.

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