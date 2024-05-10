15 محطة عالمية في كأس رئيس الدولة للخيول العربية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، أجندة سباقات النسخة الـ31 من منافسات الكأس الغالية التي تشهد تنظيم مجموعة كبيرة من السباقات والمحطات في أهم وأفضل مهرجانات الخيل العالمية.

وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، دعماً لإعلاء ورفعة شأن الخيل العربي والحفاظ على هذا الإرث الأصيل واستدامة خطط رعايته واقتنائه في كافة دول العالم، وذلك امتداداً لرؤية ونهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ويتضمن برنامج أجندة سباقات النسخة الجديدة لعام 2024، 15 سباقاً بواقع 9 جولات في المضامير الأوروبية و5 في المضامير العربية وجولة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث البداية بانطلاقة سباقات الكأس الغالية بعد غدٍ من مضمار لونغ شامب العريق بفرنسا ضمن سباقات «الإمارات جينز الفرنسي للمهور 2000 والمهرات 1000» والذي يعد من أكبر السباقات العالمية، وتليها محطة تونس في 9 يونيو في مضمار قصر السعيد، ثم إيطاليا 23 يونيو في مضمار سان سيرو بمدينة ميلانو، وبولندا في 7 يوليو، ثم السويد في 14 يوليو، وبلجيكا 5 أغسطس، المملكة المتحدة 17 أغسطس في مضمار دونكستر العريق، ثم روسيا في 30 أغسطس، وألمانيا مطلع سبتمبر، وهولندا في 22 سبتمبر، ومصر في 19 أكتوبر، وليبيا في 27 أكتوبر، والمغرب في 17 نوفمبر، وصولاً للختام في المملكة العربية السعودية في 11 ديسمبر 2024.

كما أعلنت اللجنة المنظمة عن مواصلة تنظيم مجموعة من السباقات ضمن مونديال كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في أمريكا الجنوبية، في البرازيل والأورغواي والأرجنتين وتشيلي، تشجيعاً ودعماً لملاك ومربي الخيل في دول أمريكا الجنوبية للاهتمام بتربية واقتناء الخيل العربي ورعايتها والعمل على توفير السباقات التشجيعية التي تسهم برفع مستويات الإنتاج ونهضة مسيرة الخيل العربي.

حدث استثنائي

وتوجه مطر سهيل اليبهوني الظاهري رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، بمناسبة الإعلان عن أجندة سباقات الكأس الغالية لعام 2024، وذلك تقديراً لدعمها الكبير لمسيرة الحدث العريق بنسخته الـ31 والذي يجوب 15 دولة حول العالم بما يشمل ويدعم جميع مضامير العالم والملاك والمربين للخيل العربية، مؤكداً أن التقدم الذي يحرزه الحدث الاستثنائي في كل عام ما هو إلا نتاج حقيقي ومعبر للرعاية السخية من القيادة الحكيمة واهتمامها الكبير بتطوير سلسلة السباقات والوصول بها إلى أعلى المراتب العالمية، بما يخدم رسالة وتوجه الإمارات نحو دعم الشريحة الأكبر من الملاك والمربين للخيل العربي بكافة دول العالم.

من جهته قال فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية: «بفخر واعتزاز، يسرنا إطلاق أجندة النسخة الـ31 من سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة».

وأضاف: «الحدث السنوي يحتل مكانة مميزة في أجندة سباقات الخيل العالمية ويحظى بقيمة استثنائية، انطلاقاً من الاسم الغالي الذي يحمله والعزيز على قلوبنا جميعاً، اسم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وهذا الاعتبار المهم يسهم في تجسيد التقدم والارتقاء بسباقات الخيل العربية حول العالم، امتداداً لنهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتابع: يسعدني في هذه المناسبة أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة ، تقديراً لدعم سموه السخي ودوره الريادي الذي يقود سلسلة سباقاتنا لأعلى المراتب العالمية، كما نثمن اهتمام سموه الكبير في تشجيع الملاك والمربين لرفعة الخيل العربي وإعلاء شأنه، مضيفاً: أسهم الدعم السخي لسموه بتحقيق المكانة المتقدمة للكأس الغالية في السباقات العالمية الكبرى.

وفي الختام قال الرحماني: نهنئ الاتحادات والمضامير ونخبة مرابط الخيل والملاك حول العالم بانطلاق النسخة الجديدة، ونشكرهم جميعاً على تعاونهم في كل عام، كما نتمنى موسم سباقات ناجحاً ومميزاً، حيث تتضمن أجندة سباقات الموسم الجديد 15 محطة بواقع 9 جولات في المضامير الأوروبية و5 في المضامير العربية وجولة في الولايات المتحدة الأمريكية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز