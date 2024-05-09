إطلاق برنامج منافسات النسخة الـ 31 لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة

المصدر: وام

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أعلنت اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة برنامج سباقات النسخة الـجديدة التي تحمل الرقم 31 من المنافسات على مستوى العالم.

وتقام سلسلة سباقات الكأس بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، لإعلاء شأن الخيل العربي، والحفاظ على الإرث الأصيل، واستدامة خطط رعايته في كافة دول العالم امتدادا لرؤية ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان"طيب الله ثراه".

ويتضمن برنامج أجندة سباقات النسخة الجديدة 2024، 15 سباقا بواقع 9 جولات في المضامير الأوروبية و5 في المضامير العربية وجولة واحدة في الولايات المتحدة.

وتنطلق المنافسات الأحد المقبل على مضمار "لونغ شامب" بفرنسا ضمن سباقات "الإمارات جينز" الفرنسي للأمهار 2000 والمهرات 1000، والذي يعد من أكبر السباقات العالمية، ويليها منافسات مختلفة بكل من تونس في 9 يونيو، وإيطاليا في 23 يونيو، وبولندا في 7 يوليو، والسويد بتاريخ 14 يوليو، وبلجيكا في 5 أغسطس.

وتقام فعاليات المملكة المتحدة في 17 أغسطس، وروسيا في 30 أغسطس، وألمانيا في الأول من سبتمبر، وهولندا في 22 من نفس الشهر، ومصر في 19 أكتوبر، وليبيا في 27 أكتوبر، والمغرب في 17 نوفمبر، وصولا للمحطة الختامية في المملكة العربية السعودية في 11 ديسمبر.

كما أعلنت اللجنة المنظمة عن متابعة تنظيم مجموعة من السباقات ضمن كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في أمريكا الجنوبية، وتشمل دول البرازيل وأورجواي والأرجنتين وتشيلي، تشجيعا ودعما لملاك ومربي الخيل في دول أمريكا الجنوبية للاهتمام بتربية واقتناء الخيل العربي ورعايتها والعمل على تنظيم السباقات التي تسهم في رفع مستويات الإنتاج ونهضة مسيرة الخيل العربي.

وتوجه سعادة مطر سهيل اليبهوني الظاهري رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بالشكر والعرفان للقيادة الرشيدة، بمناسبة الإعلان عن أجندة سباقات الكأس لعام 2024، تقديرا لدعمها اللامحدود لمسيرة الحدث العريق بنسخته الـ 31، في 15 دولة حول العالم بما يشمل ويدعم جميع مضامير العالم والملاك والمربين للخيل العربية.

وأضاف"التقدم الذي يحرزه الحدث الاستثنائي في كل عام ترجمة حقيقية للرعاية الكريمة من القيادة الرشيدة واهتمامها بتطوير سلسلة السباقات والوصول بها إلى أعلى المراتب العالمية، بما يخدم رسالة وتوجه الإمارات نحو دعم الشريحة الأكبر من الملاك والمربين للخيل العربي بكافة دول العالم".

وقال سعادة فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية "فخورون بإطلاق أجندة النسخة الـ 31، والحدث السنوي يحتل مكانة مميزة في أجندة سباقات الخيل العالمية ويحظى بقيمة استثنائية، انطلاقا من الاسم الغالي الذي يحمله، امتدادا لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وتابع"أتوجه بالشكر والعرفان لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان تقديرا لدعمه ودوره الريادي الذي يقود سلسلة سباقاتنا لأعلى المراتب العالمية، كما نثمن اهتمامه الكبير بتشجيع الملاك والمربين لرفعة الخيل العربي وإعلاء شأنه، وهذا الدعم السخي كان له أثره بتحقيق المكانة المتقدمة للكأس الغالية في السباقات العالمية الكبرى".

وتقدم الرحماني بالتهنئة إلى الاتحادات والمضامير ونخبة مرابط الخيل والملاك حول العالم بانطلاق النسخة الجديدة، وأثنى على تعاونهم في كل عام، آملا ان تكلل الجهود بنجاح موسم السباقات في نسخته الجديدة.

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