مهرجان الفروسية لالتقاط الأوتاد ينطلق غداً

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق غداً منافسات مهرجان الفروسية لالتقاط الأوتاد التي تقام في ميادين أكاديمية بو ذيب للفروسية وتستمر حتى الأحد المقبل وبمشاركة الأندية والإسطبلات من مختلف أنحاء الدولة في ختام الموسم 2023 - 2024.

وأوضح اتحاد الإمارات للفروسية والسباق أن المشاركين يتنافسون في مسابقات فردي وزوجي الرمح، والفرق بالرمح، وسلاح السيف للفردي والزوجي والفرق، والتتابع بالرمح والسيف.

ولفت إلى أنه سيتم في البطولة تطبيق نظام احتساب النقاط الأول من نوعه على مستوى العالم والمعتمد من الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد لإظهار النتائج في الثانية الأخيرة مع انتهاء آخر فارس من الجولة.

وأكد راشد المزروعي رئيس قسم التقاط الأوتاد في اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، اكتمال الاستعدادات لانطلاق المهرجان الذي يعد آخر محطات الموسم الحالي بجانب أهميته في دعم جهوزية فرسان المنتخب قبل الانتقال للمشاركة في البطولة الدولية المقررة في روسيا في يوليو المقبل.

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