«بارامار أنجل» بطلاً لكأس الوثبة في بريطانيا

المصدر: لندن - البيان

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أحرز الجواد «بارامار أنجل» للمالك والمدرب دي توماس، وقيادة شارلي برايس، لقب كأس الوثبة «ستاليونز»، أول من أمس على مضمار «ويندسور بارك» بالعاصمة البريطانية لندن ضمن فعاليات النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وهيمن البطل «بارامار أنجل» على السباق لمسافة 1600 متر، وتقدم إلى الصدارة وحافظ على أفضليته أمام منافسيه حتى خط النهاية محققاً 2:02:27 دقيقة، وتفوق بفارق 12 طولاً عن وصيفته «فيكتوريا» للمالك والمدرب جيمس أوين، وقيادة الفارسة تيجان بادجيت.

وجاء في المركز الثالث «الحطاب» لجاي كيلواي والمدرب بيتر همرسلاي، وقيادة كالوم شيبارد.

وانطلقت أولى فعاليات المهرجان في يناير الماضي، وتمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024 الذي يشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً، متضمنة سباقات من الفئات الأولى والثانية والثالثة.

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