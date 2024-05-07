«ماموني فال» و«زاراك معمورة» بطلا كأسي زايد وفاطمة بنت مبارك

المصدر: مراكش - البيان

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توج «ماموني فال»، و«زاراك معمورة»، و«ولد زينات»، أبطالاً لفعاليات مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في الدورة الثامنة ليوم الإمارات ـ أبوظبي، التي استضافتها حلبة سباق الخيل بمراكش بالمملكة المغربية، أول من أمس، على ألقاب كأس الجائزة الكبرى للمغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة ستاليونز، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 550 ألف درهم مغربي، وسط حضور جماهيري غفير من محبي سباقات الخيول العربية الأصيلة.

وتأتي إقامة سباقات المهرجان، دعماً وتشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وهو حدث دولي مهم، يجري تنظيمه في العديد من الدول، ويهدف للترويج لسباقات الخيول العربية الأصيلة في جميع أنحاء العالم.

حضر الفعاليات وقام بتتويج الفائزين، العصري سعيد أحمد الظاهري سفير الإمارات لدى المملكة المغربية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وراشد الكعبي من ديوان الرئاسة «مكتب المغرب»، وسعيد العوضي عضو البرلمان الإماراتي للطفل، وعمر الصقلي المدير العام لشركة «سوريك» المنظمة للحدث، وهشام الدباغ ممثل شركة «سوريك».

وخطف «ماموني فال» لربيعة سيدراتي، وقيادة خالد إيبا نجوميته لقب الجائزة الكبرى لكأس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، للخيول العربية الأصيلة في سن 4 سنوات فما فوق، لمسافة 1900 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 320 ألف درهم مغربي، بمشاركة 11 خيلاً، وتفوق البطل بفارق عنق، مسجلاً زمناً قدره 2:24:19 دقيقة.

وحصد «زاراك معمورة» لحميدو محمد، وقيادة إيشى بواروا، سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لمسافة 1900 متر، البالغ جائزته 160 ألف درهم مغربي، بمشاركة نخبة من الخيول في سن أربع سنوات فما فوق.

كأس الوثبة

وواصل الجواد غير المهزوم «ولد زينات» لكمال دايساوي، بقيادة عمر لاكجال، تقديم عروضه الجيدة، بالفوز الخامس على التوالي، حين حصد لقب كأس مزرعة الوثبة لمسافة 1600 متر.

فخر

وأكد العصري سعيد أحمد الظاهري أن إقامة فعاليات سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في الدورة الثامنة ليوم الإمارات - أبوظبي على حلبة سباق الخيل بمراكش، تعزز العلاقات الثنائية المميزة، والروابط المتينة والراسخة بين دولة الإمارات والمملكة المغربية الشقيقة، برؤى قيادتي البلدين، عبر شراكات استراتيجية وتاريخية وطيدة في كافة القطاعات والمجالات.

وتوجّه بأسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان، إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على دعم سموه الكبير لمسيرة تطور الخيول العربية في جميع أنحاء العالم، وحرصه على تشجيع المربين والملاك على اقتناء الخيول العربية، والحفاظ على سلالاتها، وتعزيز مكانتها، لتنمية حضور الخيل العربي في جميع أنحاء العالم.

وأضاف السفير العصري سعيد أحمد الظاهري: «فخورون بنجاح الفعاليات المميزة التي شهدها مضمار مراكش في منافسات الجائزة الكبرى للمغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، امتداداً لإرث مستدام من النجاح لسباقات مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على هذا المضمار منذ عام 2017».

نجاح جديد

وأثنت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على جهود سفارة الدولة لدى المملكة المغربية الشقيقة، وحرص العصري سعيد الظاهري سفير الدولة لدى المملكة المغربية، على متابعة المهرجان، وتعزيز نجاح فعالياته على مضمار مراكش، وترسيخ مكانته العالمية.

كما أشادت بالمشاركة القوية لنخبة ملاك ومربي الخيل العربي، وأفضل المرابط المغربية، ما يمثل إضافة مهمة لمسيرة الحدث الكبير، الذي حظي بترحيب واسع من قبل جميع الهيئات والمؤسسات، والجماهير، والملاك، والمربين.

وتوجهت لارا صوايا بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ومجلس إدارة مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وإلى الرعاة وشركاء النجاح، على جهودهم الملموسة في دعم ترتيبات إقامة الحدث في المغرب، مشيدة بالتعاون الكبير مع الشركة الملكية لتشجيع الفرس «سوريك»، في تنظيم الفعاليات.

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