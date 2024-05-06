"ماموني" بطلا لكأس زايد و "زاراك" يحرز لقب سباق فاطمة بنت مبارك في يوم الإمارات – أبوظبي للخيول العربية بالمغرب

المصدر: وام

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فاز "ماموني فال" بلقب الجائزة الكبرى لكأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، فيما توج "زاراك معمورة" بلقب كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وحصد "ولد زينات" كأس مزرعة الوثبة، ضمن فعاليات مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة في الدورة الثامنة ليوم الإمارات ـ أبوظبي.

وأقيمت الفعاليات على حلبة سباق الخيل في مراكش بالمملكة المغربية، أمس، على ألقاب الجائزة الكبرى للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة "ستاليونز" بحضور جماهيري كبير من محبي سباقات الخيول العربية الأصيلة.

وتفوق "ماموني فال" لربيعة سيدراتي، وقيادة خالد إيبا بفارق عنق وانتزع لقب الجائزة الكبرى لكأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، للخيول العربية الأصيلة في عمر 4 سنوات فما فوق، لمسافة 1900 متر، بمشاركة 11 خيلاً، محققاً 2:24:19 دقيقة.

ونال "زاراك معمورة" لحميدو محمد، وقيادة إيشى بواروا، لقب سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لمسافة 1900 متر، بمشاركة نخبة من الخيول في عمر 4 سنوات فما فوق، بفارق 8 أطوال محققاً 2:27:38 دقيقة.

وظفر الجواد "ولد زينات" لكمال دايساوي، بقيادة عمر لاكجال، بلقب كأس مزرعة الوثبة لمسافة 1600 متر، للخيول الناشئة في عمر 3 سنوات بفارق 7 أطوال محققاً 2:05:14 دقيقة.

حضر الفعاليات وتوج الفائزين، سعادة العصري سعيد أحمد الظاهري سفير الدولة لدى المملكة المغربية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسعيد العوضي عضو البرلمان الإماراتي للطفل، وعمر الصقلي المدير العام لشركة "سوريك" المنظمة للحدث، وهشام الدباغ ممثل شركة "سوريك".

وأكد سعادة العصري سعيد أحمد الظاهري، أن فعاليات سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في الدورة الثامنة ليوم الإمارات - أبوظبي على حلبة سباق الخيل بمراكش، تعزز العلاقات الثنائية المميزة والروابط المتينة والراسخة بين دولة الإمارات والمملكة المغربية الشقيقة، برؤى قيادتي البلدين عبر شراكات استراتيجية وتاريخية وطيدة في كافة القطاعات والمجالات.

وتوجه سعادة السفير بأسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، على دعم سموه الكبير لمسيرة تطور الخيول العربية في جميع أنحاء العالم، وحرصه على تشجيع المربين والملاك على اقتناء الخيول العربية، والحفاظ على سلالاتها وتعزيز مكانتها، لتنمية حضور الخيل العربي في جميع أنحاء العالم.

وقال : فخورون بنجاح الفعاليات المميزة التي شهدها مضمار مراكش امتداداً لإرث مستدام من النجاح لسباقات مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على هذا المضمار منذ عام 2017.

وتوجهت لارا صوايا بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على دعمه اللامحدود للمهرجان العالمي، ومجلس إدارة مهرجان سباقات سموه، والرعاة وشركاء النجاح، على جهودهم الملموسة في دعم ترتيبات إقامة الحدث في المغرب، مشيدة بالتعاون الكبير مع الشركة الملكية لتشجيع الفرس "سورك"، في تنظيم الفعاليات.

وأثنت على جهود سفارة الدولة لدى المملكة المغربية الشقيقة، وحرص سعادة السفير على متابعة المهرجان، وتعزيز نجاح فعالياته على مضمار مراكش، وترسيخ مكانته العالمية.

كما أشادت بالمشاركة القوية لنخبة ملاك ومربي الخيل العربي وأفضل المرابط المغربية، ما يمثل إضافة مهمة لمسيرة الحدث الكبير الذي حظي بترحيب واسع من قبل جميع الهيئات والمؤسسات، والجماهير، والملاك، والمربين.

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