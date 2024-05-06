«ميستك دان» يفجر المفاجأة في «ديربي كنتاكي»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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فجر «ميستك دان»، مفاجأة من العيار الثقيل بتحقيقه لقب النسخة الـ 150 من سباق «ديربي كنتاكي» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، الذي أقيم على مضمار «شيرشل دوانز» بالولايات المتحدة، بقيادة الفارس براين هيرنانديز، وإشراف المدرب كينيث ماكبيك، مسجلاً زمناً قدره 2.03.34 دقيقة وبفارق أنف عن «سيرا ليون» بقيادة الفارس تايلر جافاليوني، وإشراف المدرب تشاد براون. وجاء في المركز الثالث نجم «ديربي الإمارات» الياباني «فوريفر يانغ»، بقيادة الفارس ريوسي ساكاي، وإشراف المدرب يوشيتو ياهاجي.

وبهذه النتيجة يكون الفارس براين هيرنانديز، والمدرب كينيث ماكبيك، قد أكملا الثنائية التاريخية بتحقيقهما لقب «كنتاكي أوكس»، لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» المخصص للمهرات فجر السبت الماضي، ولقب «ديربي كنتاكي».

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