«الملكة» لأحمد بن راشد تتوج على عرش الـ«1000 جينيز الإنجليزي»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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توجت «الملكة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بلقب سباق الـ«1000 جينيز الإنجليزي» المخصص للمهرات لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، الذي أقيم على مضمار «نيوماركت» العريق بإنجلترا، بقيادة الفارس سلفستر دي سوزا، وإشراف المدرب روجر فاريان، مسجلة زمناً قدره 1.37.05 دقيقة وبفارق رقبة عن «بورتا فورتونا»، بقيادة الفارس توم ماركواند، وإشراف المدرب دوناتشا آيدان أوبراين.

وجاءت في المركز الثالث «راماتويل» بقيادة الفارس أوريليان ليميتر، وإشراف المدرب كريستوفر هيد.

تتويج

وتسلم عبدالله المنصوري، مدير مكتب دبي في لندن، جائزة الفوز نيابة عن المالك، فيما تسلم المدرب روجر فاريان، والفارس سلفستر دي سوزا جائزتهما.

وبهذه النتيجة تكون الإمارات قد وصلت إلى الفوز الـ 16 في هذا السباق العريق، وهو الانتصار الثاني لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عقب إنجاز «أميرات» العام 2001. كما يعتبر الفوز الأول للفارس سلفستر دي سوزا، والمدرب روجر فاريان.

كواليس مشاركة

وتقدم المهندس محمد سعيد الشحي، المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بخالص التهاني والتبريكات لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، على الإنجاز التاريخي، كاشفاً في تصريحات لـ«البيان» أن سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وجه بإشراك «الملكة» في السباق نظرا لإمتلاكها كافة المقومات لتحقيق اللقب الغالي، خاصة أنها من إنتاج إسطبلات سموه، وأمها «نهرين» التي حققت عدداً من الانتصارات القوية للإسطبل الأصفر.

وأضاف: الوجهة المقبلة سيحددها سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، معبراً في ختام حديثه عن سعادته البالغة بالعودة القوية للشعار الأصفر في السباقات الكلاسيكية، ومؤكداً في الوقت ذاته بأن القادم سيكون أفضل.

الوجهة القادمة

بدوره، تقدم المدرب روجر فاريان، بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، على إتاحة الفرصة لتدريب هذه المهرة المتطورة، التي أثبتت قوتها وجدارتها في السباق.

وأضاف: الوجهة المحتملة ستكون سباق «كورونيشن ستيكس» خلال مهرجان «رويال آسكوت» الشهر المقبل، إلا أن القرار النهائي سيعود لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

تألق إماراتي

كما واصلت خيول الإمارات تألقها خلال الأمسية، إذ حققت «ماونتين بريز» لجودلفين لقب الشوط الخامس لمسافة 1000 متر، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، فيما ظفر «ذا أكتور» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بلقب الشوط السادس لمسافة 1000 متر، بقيادة الفارس شون ليفي، وإشراف المدرب ريتشارد هانون.

بقية أشواط

وفي بقية أشوط الأمسية، اقتنصت «فرندلي سول» لقب شوط «بريتي بولي ستيكس» المخصص للمهرات لمسافة 2000 متر «قوائم»، بقيادة الفارس كيران شومارك، وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، فيما ظفرت «ستي آلارت» بلقب شوط «داليا ستيكس» المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 1800 متر «الفئة الثانية»، بقيادة الفارس ديفيد إيجان، وإشراف المدرب هيوي موريسون.

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