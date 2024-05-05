"الإمارات للخيول العربية" تكرم الفائزين بجائزة "مزيون الأوصاف"

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

توجت جمعية الإمارات للخيول العربية الفائزين بجائزة "مزيون الأوصاف" لأجمل اسم مولود خيل عربي محلي للعام 2024 في دولة الإمارات في فئتي الأمهار والمهرات.

كما تم خلال الحفل صباح اليوم بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض- أدنيك، تكريم أعضاء لجنة التحكيم.

وتهدف جائزة "مزيون الأوصاف" والتي تنظمها جمعية الإمارات للخيول العربية بالتعاون مع مركز أبوظبي للغة العربية المخصصة لأجمل اسم مولود خيل عربي محلي للعام 2024 في دولة الإمارات "فئة الأمهار والمهرات"، للارتقاء باللغة العربية وتشجيع ملاك ومربي الخيل على تسمية الخيل بأسماء عربية أصيلة.

وجاء إسم الجائزة "مزيون الأوصاف" استلهاما من أشعار المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وكلماته وسيراً على نهجه بالحرص على التراث واللغة العربية وخاصة اهتمامه بالخيل العربية.

وكرم سعادة الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وسعادة محمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في جائزة "مزيون الأوصاف".

وحصل على المركز الأول في فئة المهرات اسم المهرة "الحص" العائدة لخلف العتيبة، ونال الدرع الذهبية وجائزة مالية بقيمة 50,000 درهم، و"حص الفرس"، لغويا تعني اشتد عدوه، والحصة النصيب من شيء معين وهي تعني كذلك قطعة اللؤلؤ.

ونالت المركز الثاني والدرع الفضية ومبلغ 30,000 درهم، المهرة "نوض" لمحمد حمد المنصوري، و"نوض" هي المكان المرتفع وقيل هو الوادي.

وذهب المركز الثالث الى المهرة "نوف" لعليان الهاجري وحصلت على الدرع البرونزية ومبلغ 20,000 درهم، "ونوف" تعني الرفعة وهي قمة الجبل العالي، والسنام العالي.

أما في فئة الأمهار فقد حصل على المركز الأول المهر "وهاج" لمحمد سالم الشامسي، ونال الدرع الذهبية وجائزة مالية بقيمة 50,000 درهم، و"وهاج" يعني وقاد وساطع، وشديد الوهج، وحصل على المركز الثاني والدرع الفضية ومبلغ 30,000 درهم، المهر "بارق بابل" لحكمت الشريف، و"بارق" أي سيف لامع وهو من كلمة برق ويفيد السرعة والإضاءة.

ونال المركز الثالث المهر "الأغر" لهيثم الكندي وحصل على الدرع البرونزية ومبلغ 20,000 درهم، و"الأغر" أي كريم الفعال وجميلها، ويطلق على السيد الشريف، ومن كان في جبهته غرة.

من جانب آخر، وقعت جمعية الإمارات للخيول العربية مذكرة تفاهم مع مركز أبوظبي للغة العربية خلال حفل تكريم الفائزين بالنسخة الثانية من جائزة "مزيون الأوصاف".

وتهدف مذكرة التفاهم لتوطيد التعاون المشترك بين المركز والجمعية في ما يخص جائزة مزيون الأوصاف، وكل ما يتعلق باللغة العربية والتراث.

وقع المذكرة سعادة الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وسعادة محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز