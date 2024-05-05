«نوتابل سبيتش» لجودلفين يصنع التاريخ في الـ«2000 جينيز الإنجليزي»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

ت + ت - الحجم الطبيعي

توّج البطل «نوتابل سبيتش» لجودلفين بلقب سباق الـ «2000 جينيز الإنجليزي» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، الذي أقيم على مضمار «نيوماركت» العريق بإنجلترا، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.37.21 دقيقة.

وبفارق طول ونصف الطول عن «روزاليون» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس شون ليفي، وإشراف المدرب ريتشارد هانون. وجاء في المركز الثالث «حاتم» للشيخ عبدالله المالك الصباح، بقيادة الفارس جيمس دويل، وإشراف المدرب ريتشارد هانون.

تتويج

وتسلم عبد الله المنصوري، مدير مكتب دبي في لندن، جائزة الفوز نيابة عن المالك، فيما تسلم المدرب شارلي آبلبي، والفارس وليام بيوك جائزتهما.

وبهذا الفوز وصلت انتصارات الإمارات في السباق الكلاسيكي إلى النجمة الـ 11، فيما يعد الانتصار الأول للفارس وليام بيوك، والثاني للمدرب شارلي آبلبي، كما عزز البطل «نوتابل سبيتش» رصيده، ليصل إلى الفوز الرابع دون هزيمة منذ بداية مشاركته في السباقات هذا العام.

وأهدى المدرب شارلي آبلبي الإنجاز لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وقال:

«لقد استهل البطل سيرته على الأرضية الاصطناعية، ورأينا جميعاً ما قدمه، وفي مشاركته الأخيرة قدم الجواد أداء مبهراً بعض الشيء من خلال قدرته على خفة الحركة والانتقال الفوري، وشعر وليام بيوك بعد ذلك بأنه قد يكون جواداً مناسباً لـ«2000 جينيز الإماراتي الفرنسي»، لذا بدأنا في دراسة إمكانية المشاركة في ذلك السباق، واتخذنا قراراً بالنظر إلى صورة الجينيز هنا أولاً».

وأضاف: «بعد سباق «كريفن» قررنا المنافسة هنا وأحضرناه إلى نيوماركت لجولة تدريبية حول المضمار.

حيث كان الهدف هو بناء الثقة بالجواد، لكنه قدم عرضاً مثيراً في ذلك الصباح، أتوقع أن يكون «سان جيمس بالاس ستيكس»، الذي سيقام الشهر المقبل، خلال مهرجان «رويال آسكوت» هو السباق التالي، لكننا سنترك الأمور تستقر، وبعدها سوف يتم اتخاذ القرار النهائي، ووضع الخطة المناسبة».

وكان «ليبرتي لين» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم قد افتتح الانتصارات الإماراتية في الأمسية، بتحقيقه لقب الشوط الثالث لمسافة 1800 متر بقيادة الفارس كليفورد لي، وإشراف المدرب كارل بيرك.

وفي باقي أشواط الأمسية حققت «إن إيكول لوف» لقب «إيلين شالونر ستيكس» المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 1200 متر «قوائم»، بقيادة الفارس توم ماركواند، وإشراف المدرب وليام هاجس، فيما ظفر «سفن كويتشنز» لـ«فيكتورياس» وفوزي ناس لقب «بالاس هاوس ستيكس» لمسافة 1000 متر «الفئة الثالثة»، بقيادة الفارس كالوم شيفرد، وإشراف المدرب جورج سكوت.

وتتجه الأنظار في اليوم الختامي نحو سباق الـ «1000 جينيز الإنجليزي» المخصص للمهرات لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، بمشاركة 16 مهرة، أبرزهن «فالين آنجل»، بقيادة الفارس دانيال تودهوب، وإشراف المدرب كارل بيرك، «يلانغ يلانغ» بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

وستمثل الإمارات في هذا الشوط «دانس سيكوينس» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «سندريلاز دريم» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس مايكل بارزالونا.

وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «الملكة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس سلفستر دي سوزا، وإشراف المدرب روجر فاريان، «بريتي كريستال» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس أوسين أور، وإشراف المدرب ريتشارد فاهي، «ستار ميوزك» لجابر عبد الله بقيادة الفارس جيم كراولي، وإشراف المدرب ريتشارد هيوز.

كما ستشارك «سيلفر ليدي» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، في شوط «داليا ستيكس» المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 1800 متر «الفئة الثانية».

فيما سيشهد شوط «بريتي بولي ستيكس» المخصص للمهرات لمسافة 2000 متر «قوائم» مشاركة «وينتر سنوفول» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «لونر إكليبس» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، بقيادة الفارس جيمي سبنسر، وإشراف المدرب ديفيد سيمكوك.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز