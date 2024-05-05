39 خيلاً تتنافس على كؤوس «زايد» و«فاطمة بنت مبارك» و«الوثبة» في المغرب اليوم

المصدر: مراكش - وام

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تحتضن حلبة سباق الخيل في مراكش بالمملكة المغربية اليوم الأحد، للمرة الثامنة، فعاليات مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة ليوم الإمارات - أبوظبي، ويتضمن المهرجان منافسات الجائزة الكبرى «كأس زايد» للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز».

تنظيم

وينظم الحدث الشركة الملكية لتشجيع الفرس «سورس»، وبرعاية النسخة الـ16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتعد مرحلة المغرب من المراحل الرئيسة للمهرجان العالمي، وبمشاركة 39 من الخيول العربية الأصيلة.

مشاركة

وتقام كأس زايد للخيول العربية الأصيلة في عمر 4 سنوات فما فوق، ولمسافة 1900 متر وبمشاركة 11 خيلاً وأبرزها «نور هادي» بقيادة زهير مديحي، و«غشام» بقيادة عبدالرحيم فضول.

ويشهد سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لمسافة 1900 متر مشاركة 16 من نخبة الخيول في عمر 4 سنوات فما فوق، يتصدرها «لهيب أطلس» بقيادة عمر لاكجال، و«دب الغابة» بقيادة سفيان أبو حيان.

منافسة

وتم تخصيص كأس مزرعة الوثبة لمسافة 1600 متر للخيول الناشئة عمر 3 سنوات، ومن أبرز المنافسين الجواد «ولد زينات» بقيادة عمر لاكجال، و«البايا فال» بقيادة خالد إيبا.

ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية «الشريك الرئيس»، ومبادلة «الشريك الرسمي»، والاتحاد النسائي العام، وجمعية الإمارات للخيول العربية، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية، و«المسعود نيسان»، و«أريج الأميرات»، و«عمير بن يوسف» للسفريات، وقناة ياس، وشركة «فيولا».

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