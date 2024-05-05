«ثوربيدو آنا» نجمة «كنتاكي أوكس» في أمريكا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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توجت «ثوربيدو آنا» بلقب النسخة الـ150 من سباق «كنتاكي أوكس»، لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» المخصص للمهرات، الذي أقيم على مضمار «شيرشل دوانز» بالولايات المتحدة، بقيادة الفارس براين هيرنانديز وإشراف المدرب كيني ماكبيك، مسجلة زمناً قدره 1.50.83 دقيقة وبفارق 4 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «جست أف واي آي» بقيادة الفارس جونيور ألفارادو وإشراف المدرب وليام موت، وجاءت في المركز الثالث «رجلتوري رسك» بقيادة الفارس خوسيه أورتيز وإشراف المدرب تشاد سمرز.

تألق مثير

كما شهدت الأمسية تألق «فيرست ميشن» لجودلفين، الذي اقتنص سباق «أليشيبا ستيكس» لمسافة 1700 متر «الفئة الثانية» بقيادة الفارس فلوران جيروكس، وإشراف المدرب براد كوكس، مسجلاً زمناً قدره 1.42.03 دقيقة وبفارق 4 أطوال عن «تي أو سانت دينيس» بقيادة الفارس ريوسي ساكاي وإشراف المدرب دايسوكي تاكاياناجي، وحل ثالثاً «إل ميراكولو» بقيادة الفارس جون آر فيلاسكيز وإشراف المدرب أنطونيو سانو.

إيقاع متناغم

وقال المدرب براد كوكس: لقد كنت سعيداً بأننا لم نكن على مسافة قريبة من «تي أو سانت دينيس» في بداية السباق.

حيث ركض الجواد في مسار جيد، وكنت آمل ألا نكون قريبين جداً من الوتيرة، «فيرست ميشن» كان يتدرب بصورة جيدة ومباشرة قبل مشاركته الأخيرة في «أوكلون»، لقد أظهر لنا ما كان يظهره لنا قبل سباق «بيغاسوس»، لقد أعجبنا به حقاً في سباق «بيغاسوس»، لكنه لم يكن مقدراً له أن يكون كذلك، لقد رسمنا له خطاً فاصلاً في هذا الأمر، وسارت الأمور على ما يرام معه منذ ذلك الحين.

مشاركة

وأضاف: أعتقد أننا استطعنا أن نجعله في إيقاع متناغم الآن، أعتقد أنه حصان من الطراز الرفيع، وأصبح مستعداً للمشاركة في سباقات الفئة الأولى مجدداً.

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