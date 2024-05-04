غداً بالمغرب .. 39 خيلاً تتنافس على كؤوس "زايد "و"فاطمة بنت مبارك" و"الوثبة"

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحتضن حلبة سباق الخيل في مراكش بالمملكة المغربية غداً الأحد، للمرة الثامنة، فعاليات مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة ليوم الإمارات - أبوظبي. ويتضمن المهرجان منافسات الجائزة الكبرى" كأس زايد" للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان" طيب الله ثراه"، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة "ستاليونز".

وينظم الحدث الشركة الملكية لتشجيع الفرس (سورس)، برعاية النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتعد مرحلة المغرب من المراحل الرئيسية للمهرجان العالمي، بمشاركة 39 من الخيول العربية الأصيلة.

ويقام كأس زايد للخيول العربية الأصيلة في عمر 4 سنوات فما فوق، لمسافة 1900 متر بمشاركة 11 خيلاً أبرزها "نورهادي" بقيادة زهير مديحي، و"غشام" بقيادة عبد الرحيم فضول.

ويشهد سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لمسافة 1900 متر مشاركة 16 من نخبة الخيول في عمر 4 سنوات فما فوق، يتصدرها "لهيب أطلس" بقيادة عمر لاكجال، و"دب الغابة" بقيادة سفيان أبو حيان.

وتم تخصيص كأس مزرعة الوثبة لمسافة 1600 متر للخيول الناشئة عمر 3 سنوات، ومن أبرز المنافسين الجواد "ولد زينات" بقيادة عمر لاكجال، و"البايا فال" بقيادة خالد إيبا.

ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية "الشريك الرئيسي"، ومبادلة "الشريك الرسمي"، والاتحاد النسائي العام، وجمعية الإمارات للخيول العربية، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية، و"المسعود نيسان"، و"أريج الأميرات"، و"عمير بن يوسف" للسفريات، وقناة ياس، وشركة "فيولا".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز