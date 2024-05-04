صراع الأقوياء على لقب «ديربي كنتاكي» بأمريكا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتجه الأنظار فجر الأحد، نحو مضمار «شيرشل دوانز» بالولايات المتحدة الأمريكية، الذي سيشهد انطلاقة النسخة الـ150 من سباق «ديربي كنتاكي» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، بمشاركة 20 خيلاً، يتقدمهم المرشح الأول «فيرسنس»، بقيادة الفارس جون آر فيلاسكيز.

وإشراف المدرب تود بليتشر، «سيرا ليون» بقيادة الفارس تايلر جافاليوني، وإشراف المدرب تشاد براون، نجم «ديربي الإمارات» الياباني «فوريفر يانغ»، بقيادة الفارس ريوسي ساكاي، وإشراف المدرب يوشيتو ياهاجي.

تيرف كلاسيك

وستكون خيول جودلفين حاضرة في سباقات الأمسية، إذ سيخوض «نافال باور» بقيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري، وإشراف المدرب شارلي آبلبي غمار شوط «تيرف كلاسيك ستيكس» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى».

وقال المدرب شارلي آبلبي: «نافال باور» اكتسب مزيداً من الجاهزية منذ سباق «ميكرز مارك مايل» والمسافة الأطول ستناسبه، سينطلق الجواد من البوابة الأبعد بالرقم 11.

لكنه كان بطيئاً في «كينلاند» فور الانطلاقة، وإذا ما كرر ذلك مرة أخرى، فإن ذلك سيمنح فرانكي ديتوري خيارات أخرى، إنها ليست بوابة مثالية لكنها ربما أفضل من أن يكون في الجهة الداخلية إذا ما انطلق ببطء، ولديه الفارس المناسب على صهوة الجواد وسيخوض هذا السباق وهو في حالة جيدة».

توين سبايرس

كما سيشارك «مسشيف ماجيك» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري، وإشراف المدرب شارلي آبلبي في شوط «توين سبايرس تيرف سبرينت ستيكس» لمسافة 1100 متر «الفئة الأولى».

وقال المدرب شارلي آبلبي: «مسشيف ماجيك» حصل على بوابة معقولة بالرقم 8 لأنه حصان يحتاج إلى بعض الحظ خلال السباق، لقد عاد من «كينلاند» في حالة جيدة وتكرار هذا الأداء سيجعله منافساً قوياً».

أمريكان تيرف

وسيشهد شوط «أمريكان تيرف ستيكس» لمسافة 1700 متر «الفئة الثانية»، مشاركة «ليجند أوف تايم»، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

كما سيشارك «ناش» في شوط «بات داي مايل ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية»، بقيادة الفارس فلوران جيرو، وإشراف المدرب براد كوكس.

فورت مارسي

ومن جانب آخر، يطمح «أوتومان فليت» لجودلفين للحفاظ على لقب «فورت مارسي ستيكس» لمسافة 1800 متر «الفئة الثانية» الذي سيقام على مضمار «اكودكت» بأمريكا، بقيادة الفارس ريتشارد مولن، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز