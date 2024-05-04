«آوت بوكس» يقلب التوقعات في «جوكي كلوب ستيكس»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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قلب «آوت بوكس» التوقعات بتتويجه بلقب الشوط الخامس الرئيس «جوكي كلوب ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثانية»، في افتتاح مهرجان الـ«الجينيز الإنجليزي»، الذي أقيم على مضمار «نيوماركت» العريق بإنجلترا، بقيادة الفارسة هولي دويل.

وإشراف المدرب آرتشي واتسون، مسجلاً زمناً قدره 2.33.49 دقيقة وبفارق طولين ونصف الطول عن «تايم لوك» لـ «جودمونت»، بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب هاري تشارلتون.

انتصارات قوية

كما شهدت الأمسية تحقيق خيول الإمارات رباعية «سوبر هاتريك»، إذ كانت البداية مع «كافيار هايتس» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، الذي اقتنص لقب الشوط الثاني «نيوماركت ستيكس» لمسافة 2000 متر «قوائم»، بقيادة الفارس كليفورد لي، وإشراف المدرب كارل بيرك، مسجلاً زمناً قدره 2.02.88 دقيقة وبفارق 4 أطوال عن «سيداتي سادتي» لأحمد الشيخ بقيادة الفارس أوشين ميرفي، وإشراف المدرب أندرو بالدينج.

وجاء الانتصار الثاني عبر «نوبل داينستي» لجودلفين بتحقيقه لقب الشوط الثالث لمسافة 1400 متر بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.24.65 دقيقة وبفارق طولين عن «إنغليش أوك»، بقيادة الفارس توم ماركواند، وإشراف المدرب إد ووكر.

وأضاف «بويلنج بوينت» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم الانتصار الثالث، بظفره بلقب الشوط الرابع «كينج تشارلز الثاني ستيكس» لمسافة 1400 متر «قوائم»، بقيادة الفارس جيمس دويل، وإشراف المدرب روجر فاريان، مسجلاً زمناً قدره 1.25.17 دقيقة، وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «بولد ستايل» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

ختام متميز

واختتم «فولتيرا» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم سلسلة الانتصارات الإماراتية، باقتناصه لقب الشوط السادس والختامي لمسافة 1600 متر، بقيادة الفارس نيل كالان، وإشراف المدرب كيفن ريان، مسجلاً زمناً قدره 1.38.20 دقيقة، وبفارق طولين وثلاثة أرباع الطول عن «سكوكوزا»، بقيادة الفارس روسا ريان، وإشراف المدرب إد دنلوب.

تحدي الأقوياء

وتتجه الأنظار في اليوم الثاني للمهرجان نحو سباق الـ «2000 جينيز الإنجليزي» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، بمشاركة 11 خيلاً يتقدمها المرشح الأول «سيتي أوف تروي»، بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

وسيمثل الإمارات في هذا الشوط «نوتابل سبيتش» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «الينابي» لـ «شادويل»، بقيادة الفارس جيم كراولي، وإشراف المدرب أوين بوروز، «روزاليون» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس شون ليفي، وإشراف المدرب ريتشارد هانون، «إنيشرين» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم أيضاً، بقيادة الفارس توم إيفز، وإشراف المدرب كيفن ريان.

وقال المدرب شارلي آبلبي: ««نوتابل سبيتش» حقق ثلاثة انتصارات من أصل ثلاث مشاركات على الأرضية الاصطناعية، وستظل دائماً متردداً قليلاً بشأن ما إذا كان بمقدوره نقل هذا النمط من السباقات إلى الأرضية العشبية، نحن واثقون من قدرته على ذلك ومتحمسون لمعرفة ذلك، إنه ابن الفحل «دباوي» ونحن نعلم من واقع خبرتنا بأن نسله يمكن أن يكون متعدد المهارات».

وأضاف: «مضت تحضيراته بشكل جيد، وقد حظي بحملة مشاركات رائعة حتى الآن، جميعنا يعلم بأن المنافسة قوية من حيث التصنيفات، لكنني سأصاب بخيبة أمل إذا لم يقدم عرضاً كبيراً».

أبرز الأشواط

كما ستشارك «بيوتفل دايموند» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم في شوط «بالاس هاوس ستيكس» لمسافة 1000 متر «الفئة الثالثة»، بقيادة الفارس كليفورد لي، وإشراف المدرب كارل بيرك، فيما ستسعى «ستار غيست» لجودلفين إلى تحقيق لقب «إيلين شالونر ستيكس» لمسافة 1200 متر «قوائم»، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

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