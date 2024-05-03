هند الرضا تحصد برونزية ويندسور للقدرة

المصدر: متابعة- علي الظاهري

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اختتم مهرجان ويندسور للقدرة منافساته اليوم، والذي أقيم في قلعة ويندسور بالمملكة المتحدة، بحضور الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة، وبمشاركة فرسان الإمارات والعالم.

وأحرزت الفارسة الإماراتية هند الرضا المركز الثالث في سباق الـ 100 كلم على صهوة «بوليو اوزي جو» لإسطبلات MRM، فيما حققت المركز الأول الأوروغوانية غارسيا سيليكا، وجاء خلفها في المركز الثاني الهندي جوج سينغ.

وسيطر فرسان البحرين على المراكز الأولى في سباقي 160 كلم و120 كلم، كما شهد المهرجان مشاركة أنجال الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في سباق 80 كلم.

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