«قفز الحواجز» تركز على بطولات الأربع والخمس نجوم

المصدر: أبوظبي - وام

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اعتمدت لجنة قفز الحواجز في اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أجندة الموسم الجديد.

وقررت اللجنة، خلال اجتماعها أخيراً، برئاسة سلطان محمد اليحيائي رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، رئيس لجنة قفز الحواجز في الاتحاد، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، التركيز على البطولات لفئات الأربع والخمس نجوم، بجانب المنافسات الأخرى لفئتي النجمة والنجمتين.

وأكد اليحيائي، حرص مجلس إدارة الاتحاد برئاسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي على وضع خطط استراتيجية مدروسة لتعزيز تطور رياضة الفروسية.

وأثنى على النتائج المميزة لمنتخب الإمارات، مشيداً بدعم الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس اسطبلات الشراع، للمنتخب استعداداً لأولمبياد باريس.

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