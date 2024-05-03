خيول الإمارات تطمح للتألق في افتتاح «الجينيز الإنجليزي»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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ينطلق اليوم على مضمار «نيوماركت» العريق بإنجلترا، مهرجان الـ«الجينيز الإنجليزي»، الذي يستمر حتى بعد غد، بمشاركة نخبة من الخيول الإماراتية والعالمية.

وستكون الأنظار متجه نحو الشوط الخامس الرئيس «جوكي كلوب ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثانية»، بمشاركة 6 خيول أبرزها «كاسل واي» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«كينغ أوف كونكويست» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«نقيب» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب وليام هاجس.

وقال المدرب شارلي آبلبي: (كجواد في عمر خمس سنوات، يحظى «كينغ أوف كونكويست» بخبرات إلى حد ما لكنه حصان قوي يؤدي بشكل جيد في السباقات).

وأضاف: («كاسل واي» كان بالتأكيد بحاجة الى المشاركة في سباق «دبي سيتي أوف غولد» وقد تقدم بشكل كبير بعد ذلك، وستكون أرضية نيوماركت مناسبة له، لقد أظهر مستوى جيداً في عمر ثلاث سنوات ويدخل هذا السباق وهو في حالة جيدة).

الشوط الأول

وستكون البداية مع الشوط الأول لمسافة 2000 متر، بمشاركة 6 مهرات أبرزهن «ماجيك دريم» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«بريشس جويل» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني «نيوماركت ستيكس» لمسافة 2000 متر «قوائم»، مشاركة 5 خيول أبرزها «إندليس فيكتوري» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«كافيار هايتس» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس كليفورد لي وإشراف المدرب كارل بيرك، و«ويب كراكر» لعبدالله المنصوري بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب ريتشارد هيوز، و«سيداتي سادتي» لأحمد الشيخ بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب أندرو بالدينج.

الشوط الثالث

يشارك «نوبل داينستي» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر، فيما سيشهد الشوط الرابع «كينج تشارلز الثاني ستيكس» لمسافة 1400 متر «قوائم»، مشاركة 6 خيول أبرزها «بولد ستايل» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

و«بويلنج بوينت» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب روجر فاريان، و«كوين أوف زفين» لجابر عبدالله بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب ريتشارد هيوز، و«جيهان جير» لجابر عبدالله أيضاً بقيادة الفارس نيل كالان وإشراف المدرب كيفن ريان.

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس والختامي لمسافة 1600 متر، مشاركة 9 خيول أبرزها «أولمبيك كاندل» لجودلفين بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، و«سايلنت آيج» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«فولتيرا» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس نيل كالان وإشراف المدرب كيفن ريان.

مواصلة الإنجازات

من جانب آخر، تسعى «طريفة» بقيادة الفارس فلافيان برات وإشراف المدرب براد كوكس إلى منح جودلفين الفوز الثاني على التوالي بسباق «كنتاكي أوكس»، لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» المخصص للمهرات ، الذي سيقام على مضمار «شيرشل دوانز» بالولايات المتحدة فجر السبت، عقب الإنجاز الكبير التي حققته «بريتي مسشيفاس» العام الماضي.

وقال مايكل باناهان، مدير انتاج الخيول في جودلفين الولايات المتحدة الأمريكية: (لقد حظيت «طريفة» بشتاء/ربيع رائع في «فير غراوندز» واستمتعت بفترة راحة رائعة بين «فير غراوندز أوكس» و«كنتاكي أوكس»، لقد تطورت في الفترة الفاصلة بين السباقات وتشير تمارينها إلى أنها تتهيأ لسباق كبير، لقد كان براد مسروراً جداً بكيفية تحضيراتها).

وأضاف: (ستكون مرشحة جديرة بالاعتبار، وإذا ما استقرت وحصلت على مسار جيد، فإنها قد تمنحنا فوزاً متتالياً في الأوكس بعد «بريتي مسشيفاس» العام الماضي).

عودة بطلة

كما ستشهد الأمسية مشاركة نجمة «كنتاكي أوكس» العام الماضي «بريتي مسشيفاس» لجودلفين في سباق «لا تروين ستيكس» المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 1700 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس تايلر جافاليوني، وإشراف المدرب براندن والش، فيما سيخوض «فيرست ميشن» لجودلفين غمار سباق «أليشيبا ستيكس» لمسافة 1700 متر «الفئة الثانية» بقيادة الفارس فلوران جيروكس، وإشراف المدرب براد كوكس.

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