«جندور» و«الزاركا» يحرزان كأس الوثبة في فرنسا وبلجيكا

المصدر: عواصم - وام

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فاز الجواد «جندور دو بوزلس»، والفرس «الزاركا» بلقبي كأس الوثبة «ستاليونز» في فرنسا وبلجيكا، ضمن فعاليات النسخة الـ16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بمشاركة 17 خيلاً.

وحقق الجواد «جندور دو بوزلس» لقب سباق كأس الوثبة «بري آيشا» لمسافة 2300 متر بمشاركة 10 خيول عربية أصيلة في عمر 4 سنوات فما فوق على مضمار داكس العشبي في باريس.

وتصدرت الفرس «الزاركا»، سباق الوثبة «ستاليونز»، على كأس الأول من مايو، المخصص للخيول العربية الأصيلة في عمر 4 سنوات فما فوق على مضمار وارجيم ببلجيكا.

وأثنت لارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان على النجاح الكبير للحدث في مضمار داكس بفرنسا.

وأشارت إلى أن سباق كأس الوثبة بمدينة وارجيم في بلجيكا حظي أيضاً بالنجاح، ما يجسد رسالة المهرجان في تطوير سباقات الخيول العربية في أوروبا وفي جميع أنحاء العالم.

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